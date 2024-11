Bilionários do bitcoin: conheça pessoas que fizeram fortuna com a criptomoeda

A sequência de recordes de preço do bitcoin até a máxima desta quarta-feira, 13, na casa dos US$ 92 mil fez com que todas as pessoas que investiram na criptomoeda até hoje ficassem no lucro. Entretanto, alguns investidores ganharam ainda mais. É o caso de um grupo conhecido como os "bilionários do bitcoin".

Reunindo empresários e gestores, o grupo reúne figuras que possuem quantias bilionárias da criptomoeda e, portanto, costumam estar entre os maiores favorecidos por altas do ativo, já que possuem muitas unidades da moeda digital sob custódia.

Mas a lista inclui, também, uma figura cuja verdadeira identidade ainda não foi descoberta. Além disso, apesar da tecnologia blockchain permitir monitorar endereços de carteira com bitcoin, e o valor do patrimônio armazenado, nem sempre é possível saber quem é o dono dos ativos. Mesmo assim, o mercado já sabe a identidade de vários desses bilionários.

Satoshi Nakamoto

O primeiro grande bilionário do bitcoin é o próprio criador da criptomoeda, Satoshi Nakamoto. O desenvolvedor criou tanto o ativo quanto a tecnologia blockchain que permite o seu funcionamento, estabelecendo todas as regras que controlam a dinâmica da moeda digital. Além disso, ele acumula uma quantia significativa do ativo.

Dados mais recentes indicam que Nakamoto possui cerca de 968.452 unidades da criptomoeda, equivalentes no momento a US$ 87 bilhões (R$ 504 bilhões, na cotação atual), quantia que seria suficiente para colocar Nakamoto entre as 20 pessoas mais ricas do mundo.

Mas há um problema: ninguém sabe, ao certo, quem o desenvolvedor é. Satoshi Nakamoto desapareceu há 12 anos e, desde então, a quantia bilionária de bitcoins não teve nenhum tipo de movimentação. Um documentário recente da HBO afirmou que Peter Todd seria o verdadeiro nome por trás do projeto, mas ele negou a ligação.



Michael Saylor

Outro nome bastante conhecido quando o assunto é bitcoin é Michael Saylor, ex-CEO e atual presidente do conselho da empresa de software MicroStrategy. Saylor ficou conhecido por se tornar um grande defensor do bitcoin, afirmando que a criptomoeda seria um "ouro digital". Graças a ele, a MicroStrategy começou a usar a criptomoeda como reserva de valor, se tornando a maior detentora institucional do ativo.

Mas a empresa não é a única que possui uma quantia bilionária na criptomoeda. Dados da Forbes apontam que a fortuna de Saylor está na casa dos US$ 9,1 bilhões no momento (R$ 52,7 bilhões, na cotação atual), e boa parte foi resultado dos investimentos pessoais do executivo na moeda digital.

Gêmeos Winklevoss

Os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss já eram conhecidos no mercado por afirmar que Mark Zuckerberg teria roubado a ideia deles para criar a rede social Facebook. Mas, passada a briga pela criação da plataforma, eles decidiram focar em outro mercado, o de criptomoedas.

Os Winklevoss criaram uma corretora cripto própria, a Gemini, e também estão entre os primeiros grandes investidores e defensores do bitcoin. Atualmente, a Forbes aponta que eles possuem cerca de 70 mil unidades de bitcoin, gerando uma fortuna de US$ 6,2 bilhões (R$ 35,9 bilhões, na cotação atual).

Tim Draper

O investidor Tim Draper também já era conhecido no mercado bem antes do bitcoin surgir. Draper foi um dos fundadores da empresa de capital de risco Draper Fisher Jurvetson e ficou famoso pelas suas apostas em empresas que ganharam relevância no mercado, com destaque para a Tesla de Elon Musk.

Mantendo sua forte conexão com o mundo das novas tecnologias, Draper se tornou um dos grandes defensores do bitcoin. A Forbes estima que ele possui 29.656 unidades da criptomoeda no momento, equivalentes a US$ 2,6 bilhões.

Ele adquiriu os ativos em um leilão feito pelos EUA de unidades apreendidas em operações policiais, e o preço de aquisição por unidade chama atenção: Draper pagou US$ 6 mil por ativo, enquanto o bitcoin é cotado a mais de US$ 90 mil no momento.

Mike Novogratz

O empresário Mike Novogratz fez carreira no mercado financeiro tradicional, mas ganhou fama ao migrar para o mundo das criptomoedas. Ele é um dos fundadores da Galaxy Digital, onde também atua como CEO. A empresa é focada em investimentos em criptomoedas, incluindo via fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês).

Novogratz investiu em bitcoin pela primeira vez em 2013, quando a criptomoeda ainda tinha um valor irrisório, e foi beneficiado pela disparada do ativo desde então. Não se sabe ao certo quantas unidades ele possui, mas sua fortuna é estimada pela Forbes em US$ 2,5 bilhões.

Matthew Roszak

Outro "bilionário do bitcoin" é Matthew Roszak. A carreira do investidor começou no mundo do capital de risco, o venture capital, até uma migração na década passada para o mundo das criptomoedas. Hoje, ele é CEO da Bloq, uma startup que tem prestado serviços de consultoria para empresas tradicionais no mercado sobre adoção de cripto e blockchain.

A Forbes estima que, no momento, a fortuna de Roszak é de US$ 1,8 bilhão, resultante principalmente dos seus investimentos no bitcoin.