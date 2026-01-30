Wizards x Lakers: veja horário e onde assistir ao jogo da NBA hoje

Washington Wizards e Los Angeles Lakers jogam nesta sexta-feira, 30, pela temporada 2025/26 da NBA. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Capital One Arena, em Washington, nos Estados Unidos.

O confronto coloca frente a frente equipes em fases distintas da competição. O Washington Wizards tenta interromper uma sequência negativa na Conferência Leste.

Já o Los Angeles Lakers figura entre os primeiros colocados do Oeste e busca manter a regularidade ao longo da temporada.

Onde assistir Wizards x Lakers ao vivo?

A transmissão de Wizards x Lakers será feita pelo NBA League Pass e pela plataforma Vivo. O League Pass é o serviço oficial de streaming da liga e oferece acesso a jogos ao vivo, replays e estatísticas em tempo real. Os clientes da Vivo também podem acompanhar o sinal conforme a disponibilidade em seus planos.

Até o momento, não há confirmação de transmissão em TV aberta ou em canais de TV por assinatura.

Que horas começa Wizards x Lakers hoje?

O jogo entre Washington Wizards e Los Angeles Lakers começa às 21h (horário de Brasília).

A partida será disputada na noite desta sexta-feira, 30, diretamente de Washington, nos Estados Unidos. Durante a transmissão, o NBA League Pass também disponibiliza estatísticas em tempo real para os assinantes.