Wizards x Lakers: veja horário e onde assistir ao jogo da NBA hoje

NBA: duelo entre Washington Wizards e Los Angeles Lakers acontece nesta sexta, às 21h, com transmissão via streaming (Harry How/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11h29.
Washington Wizards e Los Angeles Lakers jogam nesta sexta-feira, 30, pela temporada 2025/26 da NBA. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Capital One Arena, em Washington, nos Estados Unidos.
O confronto coloca frente a frente equipes em fases distintas da competição. O Washington Wizards tenta interromper uma sequência negativa na Conferência Leste.
Já o Los Angeles Lakers figura entre os primeiros colocados do Oeste e busca manter a regularidade ao longo da temporada.
A transmissão de Wizards x Lakers será feita pelo NBA League Pass e pela plataforma Vivo. O League Pass é o serviço oficial de streaming da liga e oferece acesso a jogos ao vivo, replays e estatísticas em tempo real. Os clientes da Vivo também podem acompanhar o sinal conforme a disponibilidade em seus planos.
Até o momento, não há confirmação de transmissão em TV aberta ou em canais de TV por assinatura.
O jogo entre Washington Wizards e Los Angeles Lakers começa às 21h (horário de Brasília).
A partida será disputada na noite desta sexta-feira, 30, diretamente de Washington, nos Estados Unidos. Durante a transmissão, o NBA League Pass também disponibiliza estatísticas em tempo real para os assinantes.