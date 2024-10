Ações da MicroStrategy têm maior valor em 25 anos com sucesso de "aposta" em bitcoin

A empresa de software MicroStrategy atingiu na última quinta-feira, 24, um recorde: as suas ações chegaram ao seu maior preço em mais de 25 anos, mantendo um movimento de forte valorização ligado principalmente à sua estratégia de ligação com o bitcoin. Atualmente, a companhia é a maior detentora institucional da criptomoeda.

As ações da companhia operam em leve queda nesta sexta-feira, 25, em um movimento tradicional de correção após fortes valorizações. Mas, na véspera, os papéis registraram ganhos de mais de 10%. Com isso, as ações fecharam o dia com uma cotação de US$ 235,89, superando recordes anteriores na época em que foi fortemente beneficiada pela chamada "bolha pontocom", no início dos anos 2000.

Analistas da empresa BitMEX Research afirmam que, mesmo com o novo recorde, é improvável que a MicroStrategy reverta a sua tendência atual de alta, projetando novas valorizações dos papéis nos próximos meses em meio a um interesse crescente de investidores. Além disso, eles acreditam que as novas altas tornam pouco provável que a empresa venda suas unidades de bitcoin.

A empresa se tornou uma pioneira no mercado após iniciar em 2020 suas compras de bitcoin e uso da criptomoeda como uma reserva de valor. Desde então, a MicroStrategy adotou ações como novas emissões de ações e de títulos de dívida como uma forma de reunir o capital necessário para realizar mais aquisições do ativo.



MicroStrategy, um "banco de bitcoin"

Recentemente, a companhia também afirmou que pretende se tornar um "banco de bitcoin", em um movimento que foi bem-recebido pelo mercado. Os planos revelados pelo seu fundador e atual presidente do conselho administrativo, Michael Saylor, durante uma entrevista com a gestora Bernstein.

"Nós vemos o bitcoin como uma rede monetária de alta tecnologia, como um Google para o dinheiro ou um Facebook para o dinheiro", comentou Saylor. E, nesse sentido, a empresa quer ser capaz de criar instrumentos de mercado de capital ligados à criptomoeda para oferecê-los a investidores.

A estratégia, na prática, transformaria a MicroStrategy em uma empresa de mercado financeiro, algo que deverá se tornar o "negócio principal" da companhia nos próximos anos, conectando a criptomoeda a área como ações, renda fixa e notas conversíveis, oferecendo exposição ao ativo.

O anúncio foi o grande fator por trás da forte valorização das ações da empresa desde então, ocorrendo exatamente quando o bitcoin iniciou um novo movimento de alta que, segundo especialistas, pode levar a criptomoeda a atingir um novo patamar recorde de preço.