Bitcoin ultrapassa US$ 82 mil em 8º recorde de preço seguido: o que está acontecendo com as criptos?

Nesta segunda-feira, 11, o bitcoin e a maioria das criptomoedas são negociados “no verde” ainda com a euforia gerada pela vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas. Eleito, o candidato Republicano terá uma série de promessas a cumprir ao setor cripto em 2025.

No momento, o bitcoin é negociado a US$ 82.041, com alta de 2,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 18,8%.

Depois de oito recordes consecutivos de preço desde o último dia 6, marcado pelo avanço expressivo de Donald Trump nas apurações – que já foi responsável por gerar a primeira máxima histórica do bitcoin desde então, o setor cripto é dominado pelo otimismo.

Onda de otimismo após vitória de Trump

O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância extrema” em 72 pontos nesta segunda-feira, 11.

Durante esta manhã, o bitcoin atingiu seu oitavo recorde seguido e a máxima histórica mais recente, em US$ 82.490, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Em campanha, o candidato Republicano chegou a se autointitular “criptopresidente”, dizer que quer “todo o bitcoin restante produzido nos EUA” e que pretende transformar o país na “capital mundial de cripto”, convencendo milhões de eleitores.

Além da Casa Branca, as criptomoedas também conquistaram a Câmara e o Senado. A maioria dos candidatos eleitos para ambas as casas demonstra opiniões pró-cripto.

