Tudo que se sabe sobre novo planeta 'irmão' da Terra identificado pela Nasa

Astrônomos identificaram um novo planeta com características semelhantes às da Terra a partir da reanálise de dados do Telescópio Espacial Kepler, missão da Nasa encerrada em 2018. O corpo celeste foi batizado de HD 137010 b e está localizado a cerca de 150 anos-luz da Terra, na Via Láctea.

O que chamou atenção dos cientistas e do público é que o novo planeta tem semelhanças coma Terra e 50% de chance de ser habitável.

A descoberta foi publicada em janeiro no periódico científico The Astrophysical Journal Letters e envolve pesquisadores da Universidade do Sul de Queensland, em parceria com cientistas de Harvard, Oxford e do Instituto Max Planck de Astronomia, na Alemanha.

O novo planeta identificado em dados da Nasa tem diâmetro cerca de 6% maior que o da Terra e orbita uma estrela semelhante ao Sol. Sua órbita ocorre a uma distância comparável à que Marte mantém do Sol.

Essa configuração levou os pesquisadores a descreverem o HD 137010 b como um “ponto de encontro entre a Terra e Marte”.

Onde o novo planeta está localizado?

O HD 137010 b orbita a estrela HD 137010, considerada semelhante ao Sol, porém menos brilhante e mais fria. A distância orbital posiciona o planeta na borda externa da chamada zona habitável.

Na astronomia, a zona habitável é definida como a região ao redor de uma estrela onde, em teoria, a água poderia existir em estado líquido, dependendo de outros fatores ambientais.

Segundo o astrônomo Alexander Venner, autor principal do estudo, “o planeta está no limite do que consideramos possível em termos de potencial habitabilidade”.

Frio extremo

Apesar da posição orbital, as condições térmicas estimadas são extremas. Por receber menos de um terço da energia que a Terra recebe do Sol, a temperatura máxima da superfície do HD 137010 b pode chegar a cerca de -68 °C.

Esses dados indicam que, mesmo dentro da zona habitável, o novo planeta enfrentaria limitações severas para manter água líquida de forma estável na superfície.

Por que o planeta ainda não foi confirmado?

O HD 137010 b ainda é classificado como um planeta candidato. A identificação foi feita a partir de apenas um trânsito, quando o planeta passou diante de sua estrela e provocou uma pequena queda no brilho observável.

Esse evento, com duração estimada de cerca de 10 horas, ocorreu durante a missão K2, extensão do programa Kepler da Nasa. A partir desse único trânsito, os cientistas conseguiram estimar o tamanho e a órbita do planeta.

No entanto, novas observações são necessárias para confirmar definitivamente sua existência e refinar as estimativas sobre suas condições físicas.

Somente com dados adicionais será possível determinar se o HD 137010 b possui atmosfera, qual é sua composição e se há condições reais para a presença de água líquida.

Até lá, o novo planeta identificado em dados da Nasa permanece como um dos candidatos mais próximos, em termos de tamanho e órbita, a um planeta semelhante à Terra.