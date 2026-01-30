Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre admite 'erro' ao vender bitcoin

Robert Kiyosaki afirma que ter vendido bitcoin foi "grande erro"

(New York Daily News Archive/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09h30.

O investidor e autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, afirmou que se arrepende de ter vendido parte de seus bitcoins e de suas reservas de ouro, classificando a decisão como “um grande erro”. As declarações foram publicadas pelo próprio investidor em uma postagem no X na terça-feira, 27.

O comentário ocorreu após rumores surgirem depois de sua participação na VRIC Vancouver Resource Investor Conference, no Canadá. Segundo Kiyosaki, especulações indicavam que ele teria vendido toda a sua prata para aumentar sua exposição ao bitcoin, o que ele negou. “Isso não é verdade”, escreveu. O autor explicou que vendeu uma parte de seus bitcoins e, posteriormente, uma parcela do ouro para viabilizar a compra de uma nova casa.

Apesar da operação, Kiyosaki disse que preferia não ter se desfeito dos ativos. “Vendi um pouco de ouro e bitcoin para comprar minha nova casa. Vender um pouco de ouro e Bitcoin foi meu erro… um grande erro”, afirmou. Ele acrescentou que ficou aliviado por não ter vendido suas reservas de prata.

Conhecido por críticas recorrentes ao sistema financeiro tradicional, o investidor voltou a defender o uso estratégico da dívida para aquisição de imóveis que gerem fluxo de caixa positivo. De acordo com ele, é esse fluxo que permite ampliar posições em ativos considerados de proteção, como metais preciosos e criptomoedas.

Na publicação, Kiyosaki também reforçou sua visão negativa sobre o dólar, frequentemente chamado por ele de “dinheiro falso”. Para o autor, o cenário atual favorece a troca de moedas fiduciárias por ativos escassos. “É um ótimo momento para vender dólares falsos e comprar ouro real, prata, Bitcoin e Ethereum”, declarou.

As falas mantêm a linha adotada por Kiyosaki nos últimos anos, em que defende maior exposição a ativos alternativos como forma de proteção patrimonial diante de incertezas econômicas e monetárias globais.

