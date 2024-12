Mercado de criptomoedas tem R$ 6 bilhões em liquidações com Fed e entrave no orçamento dos EUA

O mercado de criptomoedas enfrenta um dia de perdas nesta quinta-feira, 19, com investidores demonstrando uma aversão maior a riscos após a última reunião de juros do Federal Reserve, impasses envolvendo o orçamento dos Estados Unidos e movimentos tradicionais de redução de riscos antes do recesso de fim de ano. Com isso, o setor já perdeu bilhões em liquidações.

Dados reunidos pela plataforma CoinGlass apontam que, nas últimas 24 horas, o mercado cripto acumula US$ 1,04 bilhão em liquidações (R$ 6,38 bilhões, na cotação atual). O valor se refere a posições mantidas no mercado de preços futuros que tiveram que ser encerradas devido a movimentos abruptos de queda entre diversos ativos.

A plataforma indica ainda que as perdas se concentram nas posições de long, aquelas que envolviam a projeção de alta dos ativos até uma determinada data. Com a forte desvalorização, essas posições acabaram se tornando insustentáveis, resultando nas liquidações e no prejuízo dos investidores.

Do total liquidado, US$ 880 milhões são de posições de projeção de preço com alta. Já US$ 156 milhões são projeções do tipo short, aquelas que projetavam uma queda maior de preço que o registrado até agora. Nas redes sociais, a CoinGlass classificou o movimento como "saudável" para reduzir o grau de alavancagem do setor.

Em geral, as liquidações estão distribuídas entre diversas criptomoedas. As liquidações de contratos futuros de bitcoin acumulam US$ 251 milhões em perdas, seguidas do ether, com US$ 207 milhões, da dogecoin, com US$ 60 milhões, e do XRP, com US$ 40 milhões.

No mercado de preços à vista, o bitcoin caiu mais de 4,7% nas últimas 24 horas e está na casa dos US$ 96 mil, negociando portanto abaixo dos US$ 100 mil após superar esse patamar. O ether tem queda de 9,1% enquanto o dogecoin cai 13,6%, o XRP, 6,3% e a SOL, 8,2%. O mercado cripto como um todo acumula perdas de 10,1%.

As quedas refletem, de um lado, a comunicação mais dura por parte do Fed sobre o futuro dos cortes de juros no país, projetando apenas dois cortes em 2025 e prejudicando ativos de risco, caso das criptomoedas. Há, ainda, um tradicional movimento de eliminação de posições de investimento arriscadas antes do recesso.

O mercado também monitora com cautela as discussões sobre a próxima lei orçamentária que precisa ser aprovada nos Estados Unidos até a próxima sexta-feira, 20, para evitar uma paralisia do governo. Divergências e críticas de Donald Trump e Elon Musk travaram o processo, e não se descarta uma elevação do teto da dívida do país em meio a um risco de calote no início de janeiro.

O cenário também aumenta a aversão a riscos entre os investidores. Além das criptomoedas, as bolsas dos Estados Unidos operam em forte queda.