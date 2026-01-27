Investidor transfere R$ 2 bilhões em Ethereum parados há 9 anos e preocupa mercado

Um investidor desconhecido movimentou nesta terça-feira, 27, um montante bilionário de unidades de Ethereum que estavam paradas há mais de nove anos. O movimento gerou preocupação no mercado, já que as criptomoedas acumularam uma valorização expressiva no período e podem ser vendidas.

A transferência foi identificada pela empresa de monitoramento de mercado Arkham Intel. Ao todo, o dono dos ativos realizou duas movimentações neste início de ano, transferindo 135 mil unidades da criptomoeda que são avaliadas atualmente em US$ 397 milhões (R$ 2 bilhões, na cotação atual).

Os ativos teriam sido transferidos para uma conta na corretora de criptomoedas Gemini. Tradicionalmente, o enviado de criptomoedas para uma exchange antecede um movimento de venda por parte do investidor, com foco na realização de lucros após anos de inatividade.

Além das unidades de ether, o investidor ainda detém US$ 70 milhões em diferentes criptomoedas que seguem paradas na sua carteira digital. Como a identidade do dono dos ativos não foi descoberta, não há como ter certeza se ele realmente irá vender as criptomoedas.

Investigações apontam que ele teria adquirido as unidades de ether em 2017 na corretora Bitfinex. Na época, o preço do ether era de US$ 90 por unidade. Hoje, está na casa dos US$ 3 mil. Com isso, o investidor obteve um lucro de mais de US$ 385 milhões.

Ethereum vai cair?

A possibilidade de venda também gera apreensão no mercado pelo momento adverso para as criptomoedas em geral. O setor tem enfrentado uma queda intensa desde o início do último trimestre de 2025, devolvendo boa parte dos ganhos registrados naquele ano.

O ether acompanhou esse movimento, despencando de um novo recorde de mais de US$ 4,95 mil para um patamar de preço abaixo dos US$ 3 mil. A venda representaria um aumento repentino e significativo na oferta da criptomoeda, o que pode gerar uma queda no preço no curto prazo.

Recentemente, grandes investidores do bitcoin que também estavam com seus ativos parados há anos realizaram movimentações inéditas das suas criptomoedas, despertando temores semelhantes sobre um possível movimento de venda para realização de lucros.