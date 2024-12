Discurso do Fed faz bitcoin “despencar” para US$ 98 mil, mas moeda sinaliza recuperação

Na última quarta-feira, 18, o Federal Reserve anunciou um novo corte de 0,25% na taxa de juros dos Estados Unidos. A decisão, que costuma ser favorável para ativos de risco como as criptomoedas, foi ofuscada pelo discurso do presidente da autarquia, Jerome Powell, que sinalizou cortes de apenas 0,50% para o próximo ano. A fala foi recebida com negatividade por investidores de criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 102.072, com queda de 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo, que bateu um novo recorde de preço em US$ 108 mil esta semana, chegou a “despencar” para a faixa dos US$ 98 mil.

“A principal zona de demanda que tínhamos para o bitcoin era na região entre US$ 99 e US$ 98 mil. O bitcoin tocou ali e já voltou para US$ 102 mil. Vale a pena acompanhar para ver se vai continuar ganhando força, principalmente porque tivemos um forte movimento de alta tanto no bitcoin como outras criptomoedas, principalmente DeFi”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no Morning Call Crypto.

Expectativas para 2025: governo Trump

Embora a eleição de Donald Trump tenha sido muito positiva para as criptomoedas, trazendo uma série de recordes para o setor, Lucas Josa menciona preocupações com o cenário macroeconômico sob a gestão do próximo presidente dos EUA.

“Ontem a gente teve a última reunião do Fed que trouxe a visão de que para 2025, eles enxergam apenas 0,50% em cortes na taxa de juros do país. O grande ponto sobre isso é que quando olhamos para a posse do Trump, ela trará muitos benefícios para cripto sim do ponto de vista do cenário micro”, disse ele no programa.

“Mas quando a gente expande para o cenário macro, pensando no tipo de estímulo que ele quer trazer para a economia, estamos falando em um possível aumento na inflação dos Estados Unidos. E o banco central tenta equilibrar isso, assumindo uma postura um pouco mais conservadora agora que pode impactar muitos ativos”, acrescentou.

