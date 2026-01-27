Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Prata bate recorde e supera alta de 500% do bitcoin desde 2017

Novo recorde do ativo fez com que a alta acumulada do bitcoin nos últimos anos fosse superada pela primeira vez

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11h54.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

A prata bateu um novo recorde de preço na última segunda-feira, 26, o que fez o ativo superar pela primeira vez a alta acumulada pelo bitcoin desde 2017. Considerando os últimos nove anos, o minério conseguiu valorizar 517%, contra ganhos de 500% da criptomoeda.

No final de 2017, a prata estava avaliando em cerca de US$ 17, enquanto o bitcoin era negociado na casa dos US$ 20 mil. Mais de oito anos depois, a prata conseguiu conquistar um valor de US$ 105 antes de devolver parte dos ganhos, e a criptomoeda é cotada abaixo dos US$ 90 mil.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Além disso, os dois ativos conseguiram superar a valorização do ouro no mesmo período. Apesar do ativo de reserva mais tradicional do mercado também ter batido um novo recorde na segunda-feira, superando os US$ 5.100, ele acumula uma alta de 300% desde 2017.

Os recordes do ouro e da prata são atribuídos por especialistas a um cenário geopolítico e econômico cada vez mais incerto, aumentando o pessimismo no mercado. Como consequência, a aversão a riscos entre investidores tem crescido, estimulando a busca por reservas de valor.

Os dois minérios são considerados as maiores, mais antigas e mais consolidadas reservas de valor atualmente disponíveis no mercado. O interesse dos investidores também chegou ao segmento de ETFs, com o ETF de prata da BlackRock registrando um volume negociado diário na segunda-feira 15 vezes maior que a média.

"O volume no ETF foi de US$ 32 bilhões, de longe o maior volume de qualquer ativo no planeta", destacou Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg. Os fundos de investimentos no ouro também têm obtido números recordes. Enquanto isso, o bitcoin está ficando para trás.

Bitcoin como reserva de valor?

Apesar de parte do mercado compartilhar a tese de que a criptomoeda seria uma nova reserva de valor mais adequada ao mundo digital, a diferença no desempenho do bitcoin e do ouro e da prata indica que essa visão ainda não é consensual ou majoritária, com investidores ainda preferindo os outros dois ativos.

No mesmo período em que o ouro e a prata dispararam e bateram novos recordes, a criptomoeda enfrentou uma forte queda. O movimento indica que a principal correlação do preço do bitcoin ainda é com o desempenho das ações, em especial as de tecnologia, e não com reservas de valor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

'CZ' prevê super ciclo do bitcoin e descarta retorno à Binance

Apetite global por bitcoin aumenta, mas criptomoeda deve consolidar

Irã compra R$ 2,6 bilhões em criptomoedas para contornar sanções

Gestora aponta 'uma das criptomoedas mais subestimadas' do mercado; descubra

Mais na Exame

Esporte

Brasileirão já teve 30 clubes que hoje não existem mais

Negócios

De Galinha Pintadinha a Bob Esponja: como Beto Carrero vai investir R$ 2 bilhões para crescer

Carreira

Ele seguiu essas regras financeiras antes dos 30 anos — hoje fatura milhões

Mercado Imobiliário

Ela vende apartamentos de R$ 10 milhões sob medida para ultrarricos