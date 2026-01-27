Prata bate recorde e supera alta de 500% do bitcoin desde 2017

A prata bateu um novo recorde de preço na última segunda-feira, 26, o que fez o ativo superar pela primeira vez a alta acumulada pelo bitcoin desde 2017. Considerando os últimos nove anos, o minério conseguiu valorizar 517%, contra ganhos de 500% da criptomoeda.

No final de 2017, a prata estava avaliando em cerca de US$ 17, enquanto o bitcoin era negociado na casa dos US$ 20 mil. Mais de oito anos depois, a prata conseguiu conquistar um valor de US$ 105 antes de devolver parte dos ganhos, e a criptomoeda é cotada abaixo dos US$ 90 mil.

Além disso, os dois ativos conseguiram superar a valorização do ouro no mesmo período. Apesar do ativo de reserva mais tradicional do mercado também ter batido um novo recorde na segunda-feira, superando os US$ 5.100, ele acumula uma alta de 300% desde 2017.

Os recordes do ouro e da prata são atribuídos por especialistas a um cenário geopolítico e econômico cada vez mais incerto, aumentando o pessimismo no mercado. Como consequência, a aversão a riscos entre investidores tem crescido, estimulando a busca por reservas de valor.

Os dois minérios são considerados as maiores, mais antigas e mais consolidadas reservas de valor atualmente disponíveis no mercado. O interesse dos investidores também chegou ao segmento de ETFs, com o ETF de prata da BlackRock registrando um volume negociado diário na segunda-feira 15 vezes maior que a média.

"O volume no ETF foi de US$ 32 bilhões, de longe o maior volume de qualquer ativo no planeta", destacou Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg. Os fundos de investimentos no ouro também têm obtido números recordes. Enquanto isso, o bitcoin está ficando para trás.

Bitcoin como reserva de valor?

Apesar de parte do mercado compartilhar a tese de que a criptomoeda seria uma nova reserva de valor mais adequada ao mundo digital, a diferença no desempenho do bitcoin e do ouro e da prata indica que essa visão ainda não é consensual ou majoritária, com investidores ainda preferindo os outros dois ativos.

No mesmo período em que o ouro e a prata dispararam e bateram novos recordes, a criptomoeda enfrentou uma forte queda. O movimento indica que a principal correlação do preço do bitcoin ainda é com o desempenho das ações, em especial as de tecnologia, e não com reservas de valor.

