'CZ' prevê super ciclo do bitcoin e descarta retorno à Binance

O cofundador da Binance, Changpeng Zhao, descartou retornar à exchange de criptomoedas, apesar de um perdão concedido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter aberto essa possibilidade.

Zhao disse ao programa Squawk Box, da CNBC, no domingo, que entende que o perdão significa que as restrições anteriores “foram completamente suspensas”, mas rejeitou qualquer sugestão de voltar para a Binance.

“Eu realmente não precisei voltar. Eu não queria voltar. Achei que foi uma boa forma de eu me afastar da Binance depois de sete anos”, afirmou.

“Na época, foi muito doloroso. Eu não gostei. Mas depois você se acostuma. Não acho que seja bom para mim voltar. Acho que devemos deixar espaço para que outros líderes fortes cresçam”, acrescentou Zhao.

Zhao se declarou culpado em novembro de 2023 por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance e, posteriormente, foi condenado a quatro meses de prisão, além de ser proibido de trabalhar na exchange.

Trump perdoou Zhao em outubro, o que gerou questionamentos por parte de alguns parlamentares dos EUA sobre os vínculos da Binance com iniciativas cripto ligadas a Trump, mas o presidente afirmou não saber quem era Zhao.

Binance não precisa de um “motorista de banco de trás”

Zhao afirmou que a Binance não perdeu o ritmo desde que ele deixou o cargo, com “dois CEOs competentes” no comando, além de aumentos em diversos indicadores de crescimento, incluindo número de usuários e participação de mercado.

Em uma carta aberta publicada em dezembro do ano passado, a liderança da exchange — Richard Teng e a parceira de longa data de Zhao, Yi He — anunciou que a base de usuários da Binance havia ultrapassado 300 milhões, e que o volume total de negociações de produtos no ano alcançou US$ 34 trilhões.

“Eu simplesmente pensei: olha, eles não precisam hoje de um motorista de banco de trás. Eu ainda sou acionista”, disse Zhao, acrescentando que é “apenas um acionista bastante passivo, e hoje, quando quero dar algum conselho, simplesmente escrevo no Twitter”.

Super ciclo do bitcoin no radar para 2026

Ao entrar no novo ano, os preços das criptomoedas e o sentimento do mercado têm recuado. No entanto, Zhao prevê que o bitcoin pode vivenciar um super ciclo nos próximos 12 meses e, assim como outros participantes do setor, tem especulado que o ciclo de quatro anos pode ter chegado ao fim.

Em economia, um super ciclo é um período prolongado de crescimento extraordinário, indicando uma grande mudança sustentada por fundamentos fortes ao longo de muitos anos, segundo definição da CoinMarketCap.

“Normalmente, o bitcoin segue ciclos de quatro anos. Se você olhar os dados históricos, a cada quatro anos há uma nova máxima histórica, e depois ocorre uma queda”, explicou Zhao. “Mas acho que este ano, dado que os EUA estão tão pró-cripto e que praticamente todos os outros países estão seguindo o mesmo caminho, acredito que veremos isso; provavelmente vamos romper o ciclo de quatro anos.”

