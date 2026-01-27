USAT: novo 'dólar digital' da Tether exclusivo para os EUA estreia no mercado

A Tether lançou nesta terça-feira, 27, a USAT, sua nova criptomoeda pareada ao dólar. O ativo não irá substituir a USDT, atualmente a maior stablecoin do mercado, e foi criada especificamente para ser usada nos Estados Unidos, seguindo a nova regulação do país para o segmento.

A criptomoeda foi desenvolvida em parceria com o Anchorage Digital Bank, descrito como o "primeiro emissor de stablecoins regulado a nível federal nos Estados Unidos". O ativo já está disponível para usuários residentes no país e deve substituir a circulação de USDT no território.

Segundo a própria Tether, a criação da USAT foi consequência direta da aprovação do Genius Act em julho de 2025. A lei é a primeira regulação norte-americana específica para as stablecoins, que são criptomoedas pareadas a outros ativos, em geral ao dólar.

O Genius Act estabeleceu uma série de obrigações que empresas precisarão cumprir para emitir stablecoins que vão circular no mercado dos Estados Unidos. A principal é a auditoria de reservas de ativos que garantem a paridade da criptomoeda com o dólar, assim como a definição de ativos específicos que poderão ser usados com esse fim.

A avaliação da Tether é que seria mais vantajoso criar uma stablecoin específica para o mercado dos Estados Unidos e dentro das exigências, ao invés de adaptar a USDT e as suas reservas da criptomoeda. A empresa disse que a stablecoin "continuará operando globalmente".

"A Tether está reforçando seu papel como participante da macroeconomia global. O Tether Group é o 17º maior detentor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos no mundo, à frente de detentores soberanos como Alemanha, Coreia do Sul e Austrália", destacou a empresa.

Para Paolo Ardoin, CEO da Tether, "a USDT provou por mais de uma década que os dólares digitais podem entregar confiança, transparência e utilidade em escala global. A USAT estende essa missão ao fornecer um produto regulado a nível federal criado para o mercado norte-americano".

A expansão da USAT deverá ocorrer em fases. Em um primeiro momento, a criptomoeda pareada ao dólar será disponibilizada para clientes norte-americanos das corretoras Bybit, Crypto.com, Kraken, OKX e Moonpay.