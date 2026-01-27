Lula anuncia que terá encontro 'olho no olho' com Donald Trump em março

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta terça-feira, 27, que irá aos Estados Unidos em março para um encontro direto com o presidente norte-americano, Donald Trump. A declaração foi feita após sua chegada ao Panamá, onde participa do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe.

Lula afirmou que pretende ter uma conversa “olho no olho” com o chefe de Estado dos EUA.

"No começo de março eu vou fazer uma viagem a Washington porque os Estados Unidos e o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente e eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro, sabe, para que a gente possa discutir as boas relações entre Brasil e Estados Unidos", afirmou o presidente a jornalistas.

Ele também citou a conversa por telefone que teve com o líder norte-americano nesta segunda-feira, e com Emmanuel Macron, presidente da França, nesta tarde. Segundo Lula, seu propósito é dialogar com mais lideranças globais sobre multilateralismo e a defesa da democracia.

"Eu conversei com o Trump ontem, eu conversei com o Macron hoje, eu conversei com o Boric hoje e depois vou conversar com mais gente porque eu estou discutindo a questão do multilateralismo, a questão da democracia no mundo inteiro e eu espero marcar com o presidente Trump".

E acrescentou: "Eu estou convencido de que a gente vai voltar à normalidade logo logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós".

Segundo um comunicado do Planalto, Lula e Donald Trump conversaram, durante uma ligação telefônica nesta segunda-feira, sobre uma visita do presidente brasileiro a Washington, prevista para março.

Crise na Venezuela

No mesmo telefonema, Trump e Lula discutiram a crise política da Venezuela. Essa foi a primeira conversa entre os dois líderes desde a ofensiva militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro e sua retirada do poder, no início do mês. Ele está atualmente sob custódia das autoridades americanas.

Apesar do diálogo com Trump, Lula já havia criticado publicamente a ação militar. Na sexta-feira, 23, classificou a intervenção como uma “falta de respeito” e afirmou que a América Latina não aceitará pressões externas.

*Em atualização.