Com presidência de Trump, bitcoin pode chegar a US$ 350 mil, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

Famoso por seu livro best-seller de finanças pessoais, o autor de Pai Rico, Pai Pobre é um grande defensor do investimento em bitcoin. Depois de já ter recomendado a criptomoeda por diversas vezes, Robert Kiyosaki compartilhou na última quarta-feira, 18, uma previsão otimista para a maior criptomoeda do mundo.

“Trump será o primeiro presidente do bitcoin. O bitcoin [vai chegar] em US$ 350 mil em 2025. Tenha mais bitcoin em 2025”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial do X (antigo Twitter).

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Depois da vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, o bitcoin e a maioria das criptomoedas dispararam. Além de Trump, candidatos pró-cripto são maioria na Câmara e no Senado dos Estados Unidos, o que elevou o otimismo de investidores e especialistas.

Desde as eleições, o bitcoin saiu de aproximadamente US$ 62 mil para o último recorde de US$ 108 mil em 17 de dezembro.

Além de Kiyosaki, outros especialistas também compartilharam previsões otimistas para o bitcoin. De acordo com o diretor de investimentos da Bitwise Asset Manegement, o bitcoin pode chegar a US$ 500 mil se o governo norte-americano criar uma reserva estratégica na criptomoeda, planos já confirmados por Trump.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok