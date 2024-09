Mercado de criptomoedas está preparado para recuperação, aponta relatório

A corretora de criptomoedas Gemini divulgou um relatório nesta terça-feira, 10, em que avalia que o mercado cripto está "preparado" para iniciar um movimento de recuperação após as quedas registradas desde que o bitcoin atingiu um novo pico de preço - de US$ 73 mil - em março deste ano.

O motivo, segundo analistas, é a crescente adoção dessa classe de ativos em grandes economias. Na França, por exemplo, a parcela de investidores nesse mercado cresceu de 16% em 2022 para 18% em 2024. Já nos Estados Unidos e no Reino Unido, ela se manteve estável em 21% e 18%, respectivamente.

Para a Gemini, a "falta de uma clareza regulatória" continua sendo uma barreira para uma adoção maior da classe de ativos. Nos EUA e no Reino Unido, por exemplo, 38% dos entrevistados que não investiam em criptomoedas atribuíram a decisão a preocupações com questões regulatórias.

Ao mesmo tempo, a pesquisa da corretora indica que os ETFs de ativos digitais lançados nos Estados Unidos estão ajudando a intensificar a adoção e ganhando cada vez mais relevância no mercado: entre os investidores de cripto nos EUA, 37% possuem exposição a esses ativos por meio de ETFs.

Outro achado do estudo é que os próprios investidores de criptomoedas estão interessados em expandir seus investimentos no segmento. Segundo a pesquisa, a maioria dos entrevistados planeja alocar 5% ou mais do seu patrimônio em ativos digitais nos próximos anos.

Quando perguntados sobre o motivo para investirem em ativos digitais, 38% dos entrevistados disseram que veem o grupo como uma classe de ativos de proteção contra inflação. O motivo mais citado - por quase dois terços dos entrevistados - é o de investimento com foco no longo prazo.

Na visão da Gemini, a combinação desses elementos indica que o mercado de investidores de varejo segue interessado nas criptomoedas e pode estar se posicionando para retomar investimentos no setor, o que permitiria uma nova alta do bitcoin e outros ativos em um futuro próximo.