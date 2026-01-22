EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

A investida de R$ 450 milhões da Seara para expandir na Arábia Saudita

Expansão contempla as unidades da empresa nas cidades de Jeddah e Dammam

Ponto de venda da Seara: alimentos halal são aqueles permitidos para consumo segundo as leis islâmicas (JBS/Divulgação)

Ponto de venda da Seara: alimentos halal são aqueles permitidos para consumo segundo as leis islâmicas (JBS/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08h01.

A JBS, empresa de alimentos, vai ampliar suas operações na Arábia Saudita. A companhia prepara um investimento de US$ 85 milhões (cerca de R$ 451 milhões), com foco na produção e exportação de alimentos halal para o Oriente Médio, Sudeste Asiático e outros mercados globais.

Alimentos halal são aqueles permitidos para consumo segundo as leis islâmicas, segundo os preceitos do Alcorão e da sharia (conjunto de normas religiosas do Islã).

A expansão contempla as unidades da empresa nas cidades de Jeddah e Dammam. A JBS atua no país por meio da Seara, com atividades de fabricação, distribuição e vendas, atendendo os segmentos de varejo, foodservice e atacado em todo o território saudita.

“A Arábia Saudita é um mercado de crescimento prioritário para a Seara, e essa expansão reflete nosso compromisso de longo prazo com o país e com a região MENA como um todo”, afirmou Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, em comunicado.

Como parte da estratégia de crescimento no país, a empresa firmou uma parceria com a Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment (Entaj), voltada ao lançamento de uma nova linha de frangos inteiros e cortes de aves produzidos localmente.

A fábrica de Jeddah, em operação desde 2025, já exporta para países vizinhos como Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos. Com os novos aportes, a unidade deverá dobrar sua capacidade de produção ainda em 2026.

O mercado na Arábia Saudita

Segundo a JBS, a companhia vem estruturando um ecossistema produtivo integrado na Arábia Saudita. Enquanto a unidade de Dammam se concentra na produção de carne bovina, linguiças, salsichas e mortadelas de frango, o complexo de Jeddah amplia o portfólio com produtos de frango de maior valor agregado.

“A Arábia Saudita nos permite contar com um centro halal escalável, que aumenta a resiliência da cadeia de suprimentos e apoia o crescimento no Oriente Médio, Norte da África e Ásia”, afirmou João Campos, CEO da Seara.

Com a expansão das operações no país, a JBS passou a ocupar a terceira posição no mercado de frango congelado na Arábia Saudita.

Acompanhe tudo sobre:JBSSearaArábia Saudita

Mais de EXAME Agro

O que deve desafiar o agro brasileiro em 2026, segundo banco holandês

Produção agrícola deve atingir R$1,3 trilhão em 2026, prevê Ministério da Agricultura

Mesmo com o risco de La Niña, colheita de soja avança para produção recorde

Os 10 países que mais compraram café do Brasil em 2025

Mais na Exame

Casual

Oscar 2026: além de Wagner Moura, Brasil tem chances inéditas em categorias principais

Mundo

EUA e Dinamarca renegociarão acordo de defesa sobre Groenlândia, diz agência

Pop

Dá para entender ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ sem assistir ‘Game of Thrones’?

Negócios

Um xingamento em quadra virou um negócio de R$ 100 milhões no tênis