A investida de R$ 450 milhões da Seara para expandir na Arábia Saudita

A JBS, empresa de alimentos, vai ampliar suas operações na Arábia Saudita. A companhia prepara um investimento de US$ 85 milhões (cerca de R$ 451 milhões), com foco na produção e exportação de alimentos halal para o Oriente Médio, Sudeste Asiático e outros mercados globais.

Alimentos halal são aqueles permitidos para consumo segundo as leis islâmicas, segundo os preceitos do Alcorão e da sharia (conjunto de normas religiosas do Islã).

A expansão contempla as unidades da empresa nas cidades de Jeddah e Dammam. A JBS atua no país por meio da Seara, com atividades de fabricação, distribuição e vendas, atendendo os segmentos de varejo, foodservice e atacado em todo o território saudita.

“A Arábia Saudita é um mercado de crescimento prioritário para a Seara, e essa expansão reflete nosso compromisso de longo prazo com o país e com a região MENA como um todo”, afirmou Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, em comunicado.

Como parte da estratégia de crescimento no país, a empresa firmou uma parceria com a Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment (Entaj), voltada ao lançamento de uma nova linha de frangos inteiros e cortes de aves produzidos localmente.

A fábrica de Jeddah, em operação desde 2025, já exporta para países vizinhos como Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos. Com os novos aportes, a unidade deverá dobrar sua capacidade de produção ainda em 2026.

O mercado na Arábia Saudita

Segundo a JBS, a companhia vem estruturando um ecossistema produtivo integrado na Arábia Saudita. Enquanto a unidade de Dammam se concentra na produção de carne bovina, linguiças, salsichas e mortadelas de frango, o complexo de Jeddah amplia o portfólio com produtos de frango de maior valor agregado.

“A Arábia Saudita nos permite contar com um centro halal escalável, que aumenta a resiliência da cadeia de suprimentos e apoia o crescimento no Oriente Médio, Norte da África e Ásia”, afirmou João Campos, CEO da Seara.

Com a expansão das operações no país, a JBS passou a ocupar a terceira posição no mercado de frango congelado na Arábia Saudita.