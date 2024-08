Nova queda do bitcoin reforça importância de estratégias de longo prazo

A forte queda observada nos mercados ao redor do mundo no início desta semana também atingiu o mercado de criptomoedas. O bitcoin, por exemplo, chegou a cair mais de 20% e ficar abaixo dos US$ 50 mil antes de recuperar uma parte das perdas. Mas o episódio reforçou, novamente, a importância das estratégias de investimento de longo prazo.

O índice da empresa Glassnode que mede o comportamento e lucratividade dos chamados "investidores de curto prazo", aqueles que se assemelham aos traders e não costumam ficar com bitcoins guardados por muito tempo, indiciou que eles foram os grandes prejudicados pela nova queda.

Pelos dados, esse grupo de investidores realizou uma série de movimentações influenciadas pela forte desvalorização da criptomoeda, mas acabaram amargando prejuízos de até 20% em relação ao preço que o ativo tinha no momento das compras pelos investidores.

Ou seja, as decisões tomadas em meio ao pânico no mercado e ainda enquanto o preço do bitcoin variava acabaram se mostrando um mau negócio, resultando nos prejuízos significativos observados.

Em oposição a esse comportamento de investimento, especialistas avaliam que as estratégias de longo prazo costumam ser mais eficazes no investimento em criptomoedas, exatamente devido à alta volatilidade que a maioria desses ativos ainda apresenta, com valorizações significativas no curto prazo.

Mas, se o bitcoin pode ter perdas e ganhos na casa dos dois dígitos em uma questão de meses, no longo prazo a trajetória do ativo é apenas de alta.

Um e-book exclusivo desenvolvido pela EXAME apresenta, gratuitamente, três estratégias de foco no longo prazo que estão entre as mais recomendadas e citadas por especialistas como opções para os investidores de criptomoedas.

No material, que já está disponível, os leitores poderão entender melhor o que são as estratégias de "buy and hold" (compre e segure, em tradução livre), dollar-cost average (DCA, na sigla em inglês) e de diversificação, assim como o papel delas nos investimentos e dicas para implementá-las.