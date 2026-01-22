Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Ciro Gomes lidera disputa pelo governo do Ceará, diz Paraná Pesquisas

Tucano lidera cenários de primeiro e segundo turno com folga

Ciro Gomes: político deve disputar o governo do Ceará pelo PSDB (Rodrigo Paiva/Getty Images)

Ciro Gomes: político deve disputar o governo do Ceará pelo PSDB (Rodrigo Paiva/Getty Images)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08h03.

O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera com folga os dois cenários simulados da disputa ao governo do Ceará, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 22.

No cenário de primeiro turno, o tucano aparece com 44,8% das intenções de voto, seguido por Elmano de Freitas (PT), atual governador, com 34,2%.

No primeiro turno, além de Ciro e Elmano, foram incluídos outros nomes: Eduardo Girão (Novo), com 7,9%, e o Professor Jarir Pereira (sem partido), com 1,6%.

Brancos e nulos somaram 6,3%, e 5,3% disseram não saber ou não opinaram[/grifar].

A pesquisa testou também um segundo cenário, de confronto direto, em que Ciro amplia a vantagem e chega a 51,9%, contra 37,2% de Elmano.

O percentual de indecisos caiu para 4,5%, enquanto votos nulos e brancos ficaram em 6,4%.

A diferença entre os dois principais nomes passou de 10,6 pontos no primeiro turno para 14,7 pontos no segundo.

A pré-candidatura de Ciro ao governo estadual ocorre após sua derrota na eleição presidencial de 2022.

O político manteve influência no Ceará, onde foi governador, e mudou de partido para viabilizar a sua candidatura.

Já Elmano tenta viabilizar a reeleição com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas enfrenta desafio pela baixa aprovação de seu governo.

A Paraná Pesquisas entrevistou 1.502 eleitores no Ceará entre os dias 17 e 21 de janeiro, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-05139/2026.

Cenários do governo do Ceará Paraná Pesquisas (janeiro de 2026)

Primeiro turno

  • Ciro Gomes: 44,8%
  • Elmano de Freitas: 34,2%
  • Eduardo Girão: 7,9%
  • Professor Jarir Pereira: 1,6%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 6,3%
  • Não sabe / Não opinou: 5,3%

Segundo turno

  • Ciro Gomes: 51,9%
  • Elmano de Freitas: 37,2%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 6,4%
  • Não sabe / Não opinou: 4,5%
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Instituto Paraná PesquisasPesquisas eleitoraisCeará

Mais de Brasil

Adicional de periculosidade de 30% para motociclistas passa a valer em abril

Lula e presidente turco conversam sobre crise em Gaza e investimentos no Brasil

Justiça suspende temporariamente novas regras do governo para vale-refeição

Anvisa proíbe venda de 'canetas emagrecedoras' com substâncias sem registro

Mais na Exame

EXAME Agro

A investida de R$ 450 milhões da Seara para expandir na Arábia Saudita

Casual

Oscar 2026: além de Wagner Moura, Brasil tem chances inéditas em categorias principais

Mundo

EUA e Dinamarca renegociarão acordo de defesa sobre Groenlândia, diz agência

Pop

Dá para entender ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ sem assistir ‘Game of Thrones’?