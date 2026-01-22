Ciro Gomes lidera disputa pelo governo do Ceará, diz Paraná Pesquisas

Ciro Gomes: político deve disputar o governo do Ceará pelo PSDB (Rodrigo Paiva/Getty Images)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08h03.
O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera com folga os dois cenários simulados da disputa ao governo do Ceará, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 22.
No cenário de primeiro turno, o tucano aparece com 44,8% das intenções de voto, seguido por Elmano de Freitas (PT), atual governador, com 34,2%.
No primeiro turno, além de Ciro e Elmano, foram incluídos outros nomes: Eduardo Girão (Novo), com 7,9%, e o Professor Jarir Pereira (sem partido), com 1,6%.
Brancos e nulos somaram 6,3%, e 5,3% disseram não saber ou não opinaram[/grifar].
A pesquisa testou também um segundo cenário, de confronto direto, em que Ciro amplia a vantagem e chega a 51,9%, contra 37,2% de Elmano.
O percentual de indecisos caiu para 4,5%, enquanto votos nulos e brancos ficaram em 6,4%.
A diferença entre os dois principais nomes passou de 10,6 pontos no primeiro turno para 14,7 pontos no segundo.
A pré-candidatura de Ciro ao governo estadual ocorre após sua derrota na eleição presidencial de 2022.
O político manteve influência no Ceará, onde foi governador, e mudou de partido para viabilizar a sua candidatura.
Já Elmano tenta viabilizar a reeleição com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas enfrenta desafio pela baixa aprovação de seu governo.
A Paraná Pesquisas entrevistou 1.502 eleitores no Ceará entre os dias 17 e 21 de janeiro, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-05139/2026.