Oscar 2026: além de Wagner Moura, Brasil tem chances inéditas em categorias principais

Lista será divulgada nesta segunda, 22; nomes brasileiros aparecem entre apostas em seis categorias diferentes

Wagner Moura: ator deve ser indicado ao Oscar de Melhor Ator hoje (Divulgação/Divulgação)

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08h00.

Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 08h02.

O Brasil pode marcar presença em até nove categorias diferentes na 98ª edição do Oscar. A lista oficial de indicados será divulgada nesta segunda-feira, 22, a partir das 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Entre os mais cotados está O Agente Secreto, que pode concorrer a Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator, com atuação de Wagner Moura. A presença do longa em mais de uma categoria principal é rara para produções brasileiras.

É provável que o filme estrelado por Moura seja indicado a cinco categorias:

  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Filme
  • Melhor Ator (Wagner Moura)
  • Melhor Roteiro Original
  • Melhor Direção de Elenco

O documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, também aparece entre os favoritos para Melhor Documentário. Costa já foi indicada em 2020, com Democracia em Vertigem.

Na categoria Melhor Curta-Metragem, o destaque é Amarela, de André Hayato Saito, parte de uma trilogia sobre identidade e memória.

Outros filmes brasileiros também devem concorrer:

  • Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa – Melhor Documentário
  • YanuniMelhor Documentário
  • Amarela, de André Hayato Saito – Melhor Curta-Metragem

Profissionais brasileiros também disputam categorias técnicas

Dois brasileiros que atuaram em produções internacionais aparecem como possibilidades em categorias técnicas:

  • Adolpho Veloso, por Sonhos de TremMelhor Fotografia
  • Affonso Gonçalves, por Hamnet: A Vida Antes de HamletMelhor Montagem

Onde assistir o anúncio dos indicados ao Oscar de 2026?

O anúncio dos indicados acontece amanhã, 22. Para acompanhar em tempo real a cerimônia, basta acessar o site oficial da premiação, que contará com transmissão ao vivo em inglês sob o comando de Danielle Brooks e Lewis Pullman.

