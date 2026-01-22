Oscar 2026: além de Wagner Moura, Brasil tem chances inéditas em categorias principais

O Brasil pode marcar presença em até nove categorias diferentes na 98ª edição do Oscar. A lista oficial de indicados será divulgada nesta segunda-feira, 22, a partir das 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Entre os mais cotados está O Agente Secreto, que pode concorrer a Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator, com atuação de Wagner Moura. A presença do longa em mais de uma categoria principal é rara para produções brasileiras.

É provável que o filme estrelado por Moura seja indicado a cinco categorias:

Melhor Filme Internacional

Melhor Filme

Melhor Ator (Wagner Moura)

(Wagner Moura) Melhor Roteiro Original

Melhor Direção de Elenco

O documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, também aparece entre os favoritos para Melhor Documentário. Costa já foi indicada em 2020, com Democracia em Vertigem.

Na categoria Melhor Curta-Metragem, o destaque é Amarela, de André Hayato Saito, parte de uma trilogia sobre identidade e memória.

Outros filmes brasileiros também devem concorrer:

Apocalipse nos Trópicos , de Petra Costa – Melhor Documentário

, de Petra Costa – Yanuni – Melhor Documentário

– Amarela, de André Hayato Saito – Melhor Curta-Metragem

Profissionais brasileiros também disputam categorias técnicas

Dois brasileiros que atuaram em produções internacionais aparecem como possibilidades em categorias técnicas:

Adolpho Veloso , por Sonhos de Trem – Melhor Fotografia

, por Sonhos de Trem – Affonso Gonçalves, por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – Melhor Montagem

Onde assistir o anúncio dos indicados ao Oscar de 2026?

O anúncio dos indicados acontece amanhã, 22. Para acompanhar em tempo real a cerimônia, basta acessar o site oficial da premiação, que contará com transmissão ao vivo em inglês sob o comando de Danielle Brooks e Lewis Pullman.