Oscar 2026: além de Wagner Moura, Brasil tem chances inéditas em categorias principais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08h00.
Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 08h02.
O Brasil pode marcar presença em até nove categorias diferentes na 98ª edição do Oscar. A lista oficial de indicados será divulgada nesta segunda-feira, 22, a partir das 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Entre os mais cotados está O Agente Secreto, que pode concorrer a Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator, com atuação de Wagner Moura. A presença do longa em mais de uma categoria principal é rara para produções brasileiras.
É provável que o filme estrelado por Moura seja indicado a cinco categorias:
O documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, também aparece entre os favoritos para Melhor Documentário. Costa já foi indicada em 2020, com Democracia em Vertigem.
Na categoria Melhor Curta-Metragem, o destaque é Amarela, de André Hayato Saito, parte de uma trilogia sobre identidade e memória.
Outros filmes brasileiros também devem concorrer:
Dois brasileiros que atuaram em produções internacionais aparecem como possibilidades em categorias técnicas:
O anúncio dos indicados acontece amanhã, 22. Para acompanhar em tempo real a cerimônia, basta acessar o site oficial da premiação, que contará com transmissão ao vivo em inglês sob o comando de Danielle Brooks e Lewis Pullman.