Setembro será de queda para o bitcoin?

O mercado cripto anda chato e o investidor está incomodado. Eu compartilho desse sentimento com vocês e costumo dizer que o momento atual parece “água de salsicha”.

O que isso significa? Período de lateralização, sem muita emoção, excetuando algumas quedas mais pontuais, mas a sensação geral é que estamos presos na lama e não sabemos como nos mover.

Calma, não é o fim do mundo. Nesta coluna, vamos analisar alguns indicadores em busca de entender os rumos da criptoesfera nos próximos meses. Vamos procurar respostas para as seguintes perguntas:

Setembro será de queda? Será que o mercado vai reagir negativamente a partir de agora? O que podemos esperar para os próximos três meses?

Retornos Trimestrais do Bitcoin

Começo mostrando a vocês uma tabela dos Retornos Trimestrais do Bitcoin (Bitcoin Quaterly Returns), compilados pelo Coinglass desde 2013 (quando os dados começaram a ser computados). O site é aberto para quem quiser acessar as informações, eu recomendo o uso como fonte. A partir dele, podemos ter uma ideia do que esperar daqui até o fim do ano.

Tivemos em 2024 um primeiro trimestre super positivo, seguido de outros dois (até este momento) não tão animadores. Muita gente se perguntando por aí: “E agora, o que podemos esperar?”

Adotar uma visão holística sempre nos dá melhores perspectivas, por isso devemos usar e abusar dos indicadores. Nós temos a tendência natural em focar nos acontecimentos de curto prazo, que podem nos enganar.

Se olharmos para os anos de ciclos de alta, como 2020/2021, por exemplo, notamos quatro trimestres de alta bem intensiva - Q2, Q3 e Q4 de 2020 com Q1 de 2021 - , seguidos por mais um trimestre de queda (Q2 de 2021) e, na sequência, mais dois trimestres de alta. Depois, entramos em 2022 em um ciclo de baixa.

Olhem só como existe um padrão. Em 2017, se vocês observarem na tabela, tivemos quatro trimestres de alta bem expressiva e, em 2018, um início de mercado de baixa.

Eu diria que esses ciclos de 2017 e 2020 foram muito parecidos, e o que a gente está vivendo agora, em 2023/2024, seria uma mistura de ambos. Uma boa hora para olharmos para o mercado com mais atenção.

Por isso, vamos dar um zoom na tabela agora por mês (Monthly Returns). No ciclo de alta de 2017, só tivemos três meses de queda e setembro foi um deles. Se vocês olharem só para a coluna de setembro, em cada ano registrado na tabela, conseguem notar que o mês se estabelece, de fato, como um período de quedas na história.

As maiores quedas em setembro foram de 19% em 2014 e 13% em 2019. O importante, porém, é analisarmos a média (Average) e a mediana (Median), que no final acabam ficando por volta de - 5%.

Isso significa que o risco maior para este mês de setembro de 2024 seria uma queda do bitcoin superior a 5%.

Na contramão, se olharmos para os poucos setembros de alta, temos 2% em 2015, 6% em 2016 e 3% em 2023 aproximadamente. Caso tenhamos resultados próximos a estes no setembro atual já estaríamos em um bom caminho.

Mas, como falei, tudo indica que permanecemos em uma "água de salsicha" este mês e, quem sabe, ele encerre com uma pequena queda.

Para outubro, não acredito que teremos altas históricas como vemos na tabela, de 20% e 30%, por exemplo. Por quê?

Com o período de eleições presidenciais nos Estados Unidos, o mercado pode ficar lento. No entanto, notem que em 2016, também um ano eleitoral (quando Donald Trump saiu vitorioso), setembro respondeu com alta de mais de 6%.

Esse é um motivo a mais para monitorarmos: será que um candidato pró-cripto nas eleições de novembro pode impulsionar o bitcoin neste mês e no próximo? Vamos ficar de olho.

Long vs Short

Outro indicador que eu gosto de analisar é o Long versus Short. O gráfico logo a seguir, do Coinglass, faz uma comparação entre os investidores que estão apostando na alta (Long) e os que estão apostando na baixa (Short).

Observamos que as posições estão praticamente equilibradas. Se olharmos os últimos quatro dias (5,4,3 e 2 de setembro), percebemos uma tendência muito pequena para short.

Agora, na sequência, vemos a performance Long vs Short especificamente na corretora Binance. Na última quinta-feira, 5 de setembro, como destacado em um retângulo do gráfico, mais de 70% das posições estavam apostando na alta do bitcoin (Long Accounts). Neste caso, vemos um cenário bem otimista.

O sentimento atual predominante (esquema de pizza a seguir do Coinglass) é o “very bullish”, ou seja, “muito otimista” em relação ao bitcoin (BTC). Se juntarmos os muito otimistas (35%) com os apenas otimistas (19%) temos um total de 54% dos investidores positivos em relação à moeda.

MVRV Z-Score

Mais um indicador entre os meus preferidos. O MVRV Z-Score funciona para marcar quando o preço do bitcoin está supervalorizado ou subvalorizado.

Prestem atenção na linha verde. Sempre que tivemos um mercado de alta, o gráfico apresentou picos. No último ciclo de alta, em 2021, ele chegou a superar 6 (como destacado no retângulo), indicando que o preço do bitcoin estava supervalorizado. Atualmente, porém, mesmo com uma alta intensa do preço (preço do bitcoin representado pela linha amarela), nós nos encontramos ainda por volta de 2,5, um sinal de que temos um bom espaço para valorizações.

O que isso nos leva a crer? Que teremos uma nova pernada de alta adiante. A pernada pode ser menor? Pode. Talvez alcancemos até 4 ou 5, mesmo com o preço já bastante alto. Prevejo uma grande explosão pela frente e eu não me surpreenderia se ocorresse neste último trimestre.

Historicamente, os últimos três meses de todos os mercados de alta foram assim. O período atual é importante para o bitcoin, principalmente para definir uma tendência para o próximo ano.

Como aconteceu em 2020, quem sabe este ano não teremos esses três meses finais de alta? Assim, chegamos a 2025 positivos, podendo, talvez, ter janeiro, fevereiro e março de mais alta.

Se você não está posicionado, precisa começar a se movimentar, não só acumular bitcoin, mas também altcoins.

Altcoin Season Index

Para finalizar, vamos observar o Altcoin Season Index. Ele calcula quando 75% ou mais das altcoins superam o desempenho do bitcoin, indicando uma “altseason”. São períodos do ciclo em que as altcoins veem valorizações explosivas e fazem a diferença no portfólio do investidor.

Vocês podem notar no esquema acima do Blockchaincenter.net que a linha escura está atualmente transitando pela parte inferior do gráfico, em um patamar baixo, ideal para acumulação. Um marcador no eixo direito destaca “27” em preto, indicando que apenas 27% das altcoins performaram melhor que o bitcoin nos últimos 90 dias. Isso significa que a grande maioria delas ainda deve se valorizar.

Historicamente, permanecemos nessa fase de acumulação poucas vezes e, sempre que isso ocorreu por um período, observamos depois valorizações explosivas.

Eu acredito que podemos ver o preço do bitcoin bater entre US$ 100 mil e US$ 130 mil. Estou de olho também nas criptos que ainda estão descontadas. A hora de acumular é agora! Sempre com consciência e muito estudo!

