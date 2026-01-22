Chanceler alemão diz que nada vai deter o acordo entre a UE e o Mercosul

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta quinta-feira, 21, em Davos, que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul seguirá adiante, apesar do novo obstáculo criado pelo Parlamento Europeu, que decidiu levar o caso à Justiça europeia.

"Lamento profundamente que o Parlamento Europeu tenha colocado ontem outro obstáculo em nosso caminho. Mas tenham a certeza: não nos deterão. O acordo com o Mercosul é justo e equilibrado. Não há alternativa se quisermos alcançar um maior crescimento na Europa", disse Merz durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial.

Merz indicou ainda que o mais provável é que o tratado seja aplicado de forma provisória.

Ao falar sobre a estratégia comercial do bloco, o chanceler alemão rejeitou o isolacionismo e o protecionismo. Segundo ele, a UE deve apostar em vínculos coordenados globalmente e em mercados abertos, com regras claras para garantir concorrência justa.

"As ambições comerciais da Europa são muito claras. Queremos ser a aliança que oferece mercados abertos e oportunidades comerciais. Queremos reforçar as normas para um comércio justo e condições equitativas", afirmou.

Nesse contexto, Merz disse estar convencido de que a União Europeia tem avançado de forma significativa. Como exemplo, citou a recente assinatura do acordo com o Mercosul. O tratado ainda precisa ser ratificado em nível parlamentar e, desde quarta-feira, enfrenta um novo obstáculo após o Parlamento Europeu decidir remetê-lo ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que analisará sua compatibilidade com os tratados do bloco.

O chanceler alemão também mencionou outros acordos de livre comércio em negociação pela UE, incluindo as tratativas com Índia, México e Indonésia.

"Para aproveitar ao máximo estas novas parcerias, temos que colocar ordem em nossa própria casa", advertiu Merz, que lamentou o fato de tanto a Alemanha quanto a Europa terem desperdiçado, nos últimos anos, um "incrível potencial de crescimento" ao atrasar desnecessariamente as reformas e restringir excessivamente as liberdades empresariais e a responsabilidade pessoal, algo que, assegurou, vai mudar agora.

*Com informações da EFE