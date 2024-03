Com novo recorde em US$ 73 mil, bitcoin já subiu 1,4 milhão de vezes desde 2010

O bitcoin vem batendo recordes de preço consecutivos nos últimos dias. A principal criptomoeda do mercado apresenta um forte movimento de alta em 2024 e anima investidores com a possibilidade de lucro, deixando cerca de 1,5 mil deles milionários diariamente. Ao expandir o olhar para o histórico do bitcoin desde 2010, a criptomoeda já subiu cerca de 1,4 milhão de vezes, mas qual será o futuro do bitcoin?

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 71.690, com queda de 1,13% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, a maior criptomoeda do mundo com US$ 1,4 trilhão em valor de mercado acumula alta de quase 70% desde o início de 2024.

O otimismo impulsionado pela aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA e a expectativa pelo halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade, colocou o ano de 2024 no protagonismo da história das criptomoedas. Ainda em poucos meses, o bitcoin atingiu máximas históricas consecutivas, com a última em US$ 73.750 nesta quinta-feira, 14.

Mesmo que tenha apresentado movimentos de correção de preço em determinados momentos, o bitcoin ainda pode chegar a custar US$ 100 mil este ano, de acordo com especialistas do Standard Chartered.

Em 2010, pouco tempo após seu lançamento, o bitcoin custava menos de US$ 1, em apenas US$ 0,0486. Desde então, a primeira criptomoeda do mundo, criada por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, se tornou um ativo de US$ 1,4 trilhão em valor de mercado já adotado por grandes bancos e gestoras.

Nesse meio tempo, o bitcoin apresentou uma alta acumulada de 148.224.495%. Ou seja, a principal criptomoeda do mercado já subiu mais de 1,4 milhão de vezes. De acordo com dados do Glassnode, cerca de 51,1 milhões de carteiras de bitcoin estão em lucro no momento.

O bitcoin possui um limite de 21 milhões de unidades, das quais 19,6 milhões já foram mineradas. De acordo com o Glassnode, das 19,6 milhões de unidades de bitcoin, 7,8 milhões estão fora de circulação, armazenadas em carteiras de investidores.