O governador do Federal Reserve dos EUA, Christopher Waller, citou o recente hack de US$ 6,3 bilhões da Binance ao levantar questões sobre segurança e responsabilização nos mercados financeiros tokenizados, sugerindo que grandes transações institucionais podem exigir sistemas de blockchain que ofereçam mais privacidade e controle.

Falando na conferência anual da The Clearing House, em Nova York, em 17 de novembro, um evento que reúne líderes dos setores bancário e de pagamentos, Waller questionou quem assumiria a responsabilidade quando fraudadores explorassem contratos inteligentes, chaves privadas fossem comprometidas, transferências dessem errado ou ativos ficassem retidos em blockchains que deixassem de funcionar.

Waller disse que o nível de segurança e supervisão necessário poderia depender da importância das transações financeiras envolvidas:

"Por exemplo, transações financeiras de importância sistêmica podem exigir os projetos mais conservadores. Esses projetos poderiam abrir mão de parte da criatividade dos desenvolvedores encontrada em redes totalmente abertas e sem permissões em favor de mais privacidade e controle", afirmou.

A expansão das finanças tokenizadas também exigiria estruturas jurídicas claras que regulamentassem direitos de propriedade, custódia e liquidação, disse ele, argumentando que governança e proteções jurídicas são tão importantes quanto as salvaguardas técnicas para construir confiança.

Os comentários de Waller ocorreram enquanto quatro senadores democratas pressionavam a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) sobre salvaguardas para ações tokenizadas. Em uma carta divulgada na segunda-feira, os parlamentares questionaram quem seria responsável por ações transferidas para fora de plataformas regulamentadas e se os reguladores poderiam congelar ou recuperar os tokens.

Barr alerta sobre riscos de cibersegurança relacionados à IA

Waller não foi o único governador do Federal Reserve a levantar preocupações sobre tecnologias financeiras emergentes nesta semana. Seus comentários vieram após um discurso na segunda-feira do também governador do Fed, Michael Barr, que alertou que a inteligência artificial poderia introduzir novos riscos de cibersegurança à medida que as instituições financeiras adotam cada vez mais a tecnologia.

Barr disse que invasores habilitados por IA estavam explorando vulnerabilidades antes consideradas difíceis demais de atingir, enquanto sistemas autônomos de IA poderiam se comportar de maneiras que prejudicassem os controles de segurança

“Os invasores só precisam acertar uma vez, enquanto os defensores precisam acertar o tempo todo”, disse Barr.

Ele também disse que grandes bancos haviam relatado ter encontrado agentes de IA tentando realizar ações em contas de clientes do varejo sem conseguir verificar sua autenticidade ou autorização, destacando a necessidade de autenticação e controles de segurança mais fortes.

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