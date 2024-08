Maior mineradora de bitcoin do mundo quer investir mais R$ 1,3 bilhão na criptomoeda

A Marathon Digital anunciou uma oferta de US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão, na cotação atual) em notas conversíveis, com vencimento em 2031, em uma oferta privada destinada a “compradores institucionais qualificados". O objetivo do lançamento é reunir fundos para adquirir mais unidades de bitcoin.

A empresa, que é a maior do mundo no segmento de mineração de bitcoin, também está considerando uma venda adicional de US$ 37,5 milhões em notas para compradores iniciais, dependendo das condições do mercado.

A companhia afirma que "pretende usar os lucros líquidos da venda das notas para adquirir bitcoin adicional e para fins corporativos gerais, que podem incluir capital de giro, aquisições estratégicas, expansão de ativos existentes, e pagamento de dívidas e outras obrigações pendentes".

Os padrões de compra de grandes detentores da criptomoeda e mineradores podem ter um impacto significativo no preço do ativo, devido à grande quantidade de capital envolvido. Os investidores frequentemente utilizam as decisões de compra de grandes instituições para avaliar a demanda pela criptomoeda.

Aposta no bitcoin

A Marathon aumentou seus investimentos em bitcoin em US$ 124 milhões durante o mês de julho, atingindo um total de 20.818 unidades do ativo, no valor de mais de US$ 1,14 bilhão em 6 de agosto. A empresa pretende adotar uma estratégia de armazenamento de longo prazo, projetando grandes valorizações do ativo.

Fred Thiel, CEO da Marathon Digital, explicou que a estratégia da empresa é totalmente focada no longo prazo, "para fortalecer nossa estratégia de manter o bitcoin como nosso ativo de reserva estratégica de tesouraria". O anúncio representa uma continuidade na aposta da empresa no ativo, mesmo após a ocorrência do halving de 2024.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

O halving, que ocorre a cada quatro anos, é marcado por uma redução pela metade nas recompensas para as mineradoras da criptomoeda. Por isso, tradicionalmente, ele resulta em condições de mercado adversas para o segmento no curto prazo. O halving mais recente ocorreu em abril deste ano.