Mineração de bitcoin está aquecendo uma cidade inteira na Finlândia

O bitcoin está aquecendo uma cidade inteira na Finlândia graças a um novo projeto da maior empresa de mineração de bitcoin do mundo.

A Marathon Digital Holdings lançou um projeto piloto que usa o calor reciclado da mineração de bitcoin para aquecer as casas de mais de 11.000 residentes.

O projeto piloto de 2 megawatts, localizado na região de Satakunte, foi anunciado em um post no X em 20 de junho:

“Na Finlândia, lançamos um projeto piloto de 2 megawatts para aquecer uma comunidade de 11.000 residentes com calor reciclado da computação de ativos digitais.”

A instalação na Finlândia marca o primeiro projeto piloto baseado em aquecimento distrital da Marathon na área do Euro.

Mineração de bitcoin: a fonte de aquecimento renovável do futuro?

A nova instalação da Marathon usa um método chamado 'aquecimento distrital', que aquece centralmente a água e a distribui através de uma rede subterrânea de tubos para aquecer as casas.

Isso pode se mostrar um método à prova de futuro para aquecer casas, já que os equipamentos de mineração de bitcoin produzem uma quantidade significativa de calor excessivo.

A Marathon é a maior empresa de mineração de bitcoin do mundo, avaliada em mais de US$ 5,84 bilhões, o que é 33% mais em comparação com a segunda maior empresa, a CleanSpark, que tem uma capitalização de mercado de US$ 4,36 bilhões, de acordo com dados da CompaniesMarketCap.

Em uma escala menor, algumas empresas já estão trabalhando em unidades de aquecimento locais baseadas na mineração de bitcoin para casas. Algumas das soluções mais populares incluem a Heatbit, que é comercializada como uma máquina de aquecimento e purificação de ar “plug-and-play”, que minera bitcoin a 10 TH/s.

Aquecimento é nova fonte de receita para mineradores?

Os mineradores de bitcoin estão procurando maneiras de aumentar sua receita após o halving do bitcoin de 2024 que reduziu as recompensas por bloco de 6,25 BTC para 3,125 BTC.

A Marathon há muito tempo explora outras maneiras de monetizar o calor gerado por suas instalações de mineração de bitcoin e centros de dados, explicou o anúncio em vídeo:

“Este projeto piloto representa um teste inovador na busca da Marathon para desenvolver novas fontes de receita e abordagens estratégicas para alcançar energia de custo zero para a computação de ativos digitais, ao mesmo tempo que oferece novas soluções para a transformação energética do mundo.”

Vender o calor excessivo da mineração de bitcoin pode ser um sustento financeiro significativo para a Marathon, que já opera mais de 11 locais de mineração em todo o mundo e controla 4,8% da taxa de hash da rede bitcoin, de acordo com sua homepage.

