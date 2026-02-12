Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin pode cair para US$ 50 mil antes de subir, diz banco

Standard Chartered corta projeções para 2026, mas mantém visão otimista para o mercado cripto até 2030

Bitcoin mining (Getty/Getty Images)

Bitcoin mining (Getty/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17h30.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O banco Standard Chartered revisou para baixo suas projeções de curto prazo para as principais criptomoedas e passou a prever que o bitcoin pode recuar para cerca de US$ 50 mil nos próximos meses, enquanto o ether pode atingir aproximadamente US$ 1.4 mil.

No momento da publicação do relatório, o bitcoin era negociado próximo de US$ 67.9 mil, enquanto o ether girava em torno de US$ 1.980. A instituição citou riscos de queda adicionais diante de saídas de recursos de ETFs de bitcoin e de um cenário macroeconômico considerado desafiador.

  • Proteja seu portfólio com PAXG na Mynt, plataforma do BTG Pactual. Ouro tokenizado, negociável 24h, para quem busca estabilidade mesmo no mercado volátil. Comece a partir de R$ 10.

ETFs e pressão vendedora

Geoff Kendrick, chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, afirmou que o movimento de baixa recente pode se estender. Segundo ele, investidores de ETFs, muitos ainda acumulando perdas, tendem a reduzir exposição em vez de aproveitar quedas para ampliar posições.

As participações em ETFs de bitcoin diminuíram em quase 100 mil BTC desde o pico registrado em outubro de 2025. O preço médio de compra desses fundos está próximo de US$ 90 mil, o que deixa parte relevante dos investidores com perdas não realizadas de cerca de 25%.

O banco também reduziu suas metas para o fim de 2026. A nova projeção para o bitcoin passou de US$ 150 mil para US$ 100 mil. Para o ether, a estimativa caiu de US$ 7.5 mil para US$ 4 mil. Outras criptomoedas também tiveram cortes nas projeções, incluindo solana, BNB e AVAX.

Volatilidade e cenário macroeconômico

O mercado cripto iniciou 2026 em forte retração. O bitcoin acumula queda de quase 23% desde o começo do ano, após recuar de máximas registradas no fim de 2025. A correção foi marcada por volatilidade elevada, liquidações de posições alavancadas e maior correlação com bolsas de valores em queda.

Pressões macroeconômicas, como preocupações com o crescimento global e incertezas sobre juros nos Estados Unidos, têm direcionado investidores para ativos considerados mais seguros, como o ouro. Além disso, a falta de avanços regulatórios claros nos EUA e tensões de liquidez em algumas instituições pesaram sobre o sentimento do mercado.

Kendrick avalia, no entanto, que após a formação de um fundo, os preços podem se recuperar ao longo do restante de 2026.

Projeções de longo prazo mantidas

Apesar da revisão negativa no curto prazo, o Standard Chartered manteve suas estimativas para 2030. O banco segue projetando bitcoin a US$ 500 mil e ether a US$ 40 mil no fim da década, argumentando que os fundamentos estruturais e as tendências de adoção permanecem intactos.

Segundo o relatório, a atual correção, embora significativa, não apresenta a mesma gravidade de ciclos anteriores, já que não houve colapso de grandes plataformas como ocorreu em 2022. Para o banco, isso indica um mercado mais resiliente e em processo de maturação.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Analista da Bloomberg revela criptomoeda que pode superar bitcoin e ether

‘Era da especulação’ das criptos pode estar no fim, diz CEO

Anbima convida bancos para testes de tokenização no Brasil

Bitcoin vai consolidar perto de US$ 68 mil? Especialistas respondem

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Como toda big tech, OpenAI quer expandir receita via anúncios no ChatGPT

Mundo

Portugal aprova restrições ao acesso de crianças às redes sociais

Minhas Finanças

Vale a pena fazer seguro de celular para o Carnaval?

Ciência

Instituto francês paga R$ 30 mil para voluntários passarem dez dias deitados