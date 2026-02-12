Bitcoin pode cair para US$ 50 mil antes de subir, diz banco

O banco Standard Chartered revisou para baixo suas projeções de curto prazo para as principais criptomoedas e passou a prever que o bitcoin pode recuar para cerca de US$ 50 mil nos próximos meses, enquanto o ether pode atingir aproximadamente US$ 1.4 mil.

No momento da publicação do relatório, o bitcoin era negociado próximo de US$ 67.9 mil, enquanto o ether girava em torno de US$ 1.980. A instituição citou riscos de queda adicionais diante de saídas de recursos de ETFs de bitcoin e de um cenário macroeconômico considerado desafiador.

ETFs e pressão vendedora

Geoff Kendrick, chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, afirmou que o movimento de baixa recente pode se estender. Segundo ele, investidores de ETFs, muitos ainda acumulando perdas, tendem a reduzir exposição em vez de aproveitar quedas para ampliar posições.

As participações em ETFs de bitcoin diminuíram em quase 100 mil BTC desde o pico registrado em outubro de 2025. O preço médio de compra desses fundos está próximo de US$ 90 mil, o que deixa parte relevante dos investidores com perdas não realizadas de cerca de 25%.

O banco também reduziu suas metas para o fim de 2026. A nova projeção para o bitcoin passou de US$ 150 mil para US$ 100 mil. Para o ether, a estimativa caiu de US$ 7.5 mil para US$ 4 mil. Outras criptomoedas também tiveram cortes nas projeções, incluindo solana, BNB e AVAX.

Volatilidade e cenário macroeconômico

O mercado cripto iniciou 2026 em forte retração. O bitcoin acumula queda de quase 23% desde o começo do ano, após recuar de máximas registradas no fim de 2025. A correção foi marcada por volatilidade elevada, liquidações de posições alavancadas e maior correlação com bolsas de valores em queda.

Pressões macroeconômicas, como preocupações com o crescimento global e incertezas sobre juros nos Estados Unidos, têm direcionado investidores para ativos considerados mais seguros, como o ouro. Além disso, a falta de avanços regulatórios claros nos EUA e tensões de liquidez em algumas instituições pesaram sobre o sentimento do mercado.

Kendrick avalia, no entanto, que após a formação de um fundo, os preços podem se recuperar ao longo do restante de 2026.

Projeções de longo prazo mantidas

Apesar da revisão negativa no curto prazo, o Standard Chartered manteve suas estimativas para 2030. O banco segue projetando bitcoin a US$ 500 mil e ether a US$ 40 mil no fim da década, argumentando que os fundamentos estruturais e as tendências de adoção permanecem intactos.

Segundo o relatório, a atual correção, embora significativa, não apresenta a mesma gravidade de ciclos anteriores, já que não houve colapso de grandes plataformas como ocorreu em 2022. Para o banco, isso indica um mercado mais resiliente e em processo de maturação.