‘Era da especulação’ das criptos pode estar no fim, diz CEO

Os dias de ganhos extraordinários no mercado cripto podem estar chegando ao fim à medida que mais participantes institucionais avessos ao risco entram no setor, substituindo investidores de varejo que buscam lucros rápidos, segundo o CEO da Galaxy, Mike Novogratz.

Novogratz teria dito no CNBC Digital Finance Forum na terça-feira, em Nova York, que isso reflete o amadurecimento da indústria.

“Pessoas de varejo não entram em cripto porque querem ganhar 11% ao ano”, disse ele. “Elas entram porque querem fazer 30 para 1, oito para 1, 10 para 1”, afirmou.

Novogratz mencionou o colapso da FTX em 2022, que resultou em um mercado de baixa no qual os preços do bitcoin caíram 78%, de US$ 69.000 para US$ 15.700 em novembro daquele ano, afirmando que houve uma “quebra de confiança” naquele momento.

Novogratz também reconheceu que o flush de alavancagem de 10 de outubro, que ele chamou de um evento significativo que “eliminou muito varejo e formadores de mercado”, aumentou a pressão de venda — embora não tenha havido um grande catalisador específico.

“Desta vez, não há uma arma fumegante”, disse ele. “Você olha ao redor e pensa: o que aconteceu?”

“Cripto é tudo sobre narrativas, é sobre histórias”, afirmou. “Essas histórias levam um tempo para se construir, e você vai trazendo pessoas… então, quando você elimina muitas dessas pessoas, Humpty Dumpty não volta a se recompor imediatamente.”

RWAs vão impulsionar os mercados

Novogratz disse que espera que a indústria passe de uma especulação de alto retorno para aplicações mais práticas, como ativos do mundo real tokenizados, que oferecem retornos mais estáveis.

No entanto, alguns traders sempre irão especular, disse Novogratz, mas isso será “transposto ou substituído pelo uso desses mesmos trilhos, esses trilhos cripto, para levar serviços bancários [e] financeiros para o mundo inteiro. E assim, serão ativos do mundo real com retornos muito mais baixos.”

O cofundador da Chainlink, Sergey Nazarov, fez um argumento semelhante na terça-feira, afirmando que RWAs tokenizados irão “superar as criptomoedas em valor total dentro da nossa indústria, e o que nossa indústria representa mudará fundamentalmente.”

Investidores de longo prazo 'ficarão bem'

David Marcus, cofundador e CEO da Lightspark e ex-executivo do PayPal, disse à Bloomberg na terça-feira que também houve uma mudança em quem está mantendo bitcoin.

“É apenas uma mudança de quem está segurando bitcoin, e você está saindo de pessoas que tinham uma crença de longo prazo e mantinham bitcoin diretamente para apenas o acesso ao bitcoin sendo conectado ao nosso sistema financeiro e aos mercados.”

Ele acrescentou que a mudança nos detentores e o flush de alavancagem de 10 de outubro alteraram a dinâmica, mas aqueles que sempre acreditaram que o bitcoin é um “hedge para tudo o que está acontecendo nos mercados” ficarão bem.

