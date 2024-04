O halving do bitcoin está chegando: o que é e como funciona

Faltam apenas cerca de dois dias para o halving do bitcoin, um dos eventos mais aguardados por investidores e especialistas em criptomoedas este ano. Conforme o "evento do ano" se aproxima, ele também se torna um dos principais assuntos para aqueles interessados na classe de ativos digitais. Mas afinal, o que é o halving do bitcoin e como ele funciona?

O que é o halving?

O halving do bitcoin é um evento que acontece apenas uma vez a cada quatro anos desde que a primeira criptomoeda do mundo foi criada, há pouco mais de uma década.

Ele é responsável por cortar a emissão do bitcoin pela metade, como parte de sua escassez programada que faz com que a criptomoeda seja classificada até mesmo como o "ouro digital" por nomes importantes como Larry Fink, CEO da BlackRock.

Tudo isso acontece a partir da recompensa paga aos mineradores em bitcoin por seu trabalho ao validar transações no blockchain. Ela é cortada pela metade com o halving. O plano de Satoshi Nakamoto, criador anônimo do bitcoin, é que isso vá acontecendo uma vez a cada quatro anos até que a recompensa chegue a zero e a criação de novos bitcoins seja interrompida.

Quando o halving acontecer, daqui a aproximadamente dois dias, as negociações da criptomoeda e de outros ativos não serão afetadas, podendo ocorrer normalmente.

Qual é o impacto do halving no preço do bitcoin?

Para além de uma característica do funcionamento da rede do Bitcoin, o halving também se tornou um evento famoso e muito aguardado por investidores após ter se caracterizado como um importante catalisador do preço da criptomoeda.

Historicamente, o halving foi responsável por impulsionar o preço do bitcoin para novas máximas todas as vezes que aconteceu:

• Primeiro halving (2008): o preço do bitcoin era de US$ 13 na data do halving. No ano seguinte, o ativo subiu para US$ 1.152;

• Segundo halving (2016): o preço do bitcoin era US$ 664 e subiu para US$ 17.760;

• Terceiro halving (2020): o preço do bitcoin era US$ 9.734 e subiu para US$ 67.549.

Por conta disso, muitas expectativas foram criadas entre investidores e especialistas para o halving deste ano. Enquanto muitos estão otimistas, outros também se mostram cautelosos. Apesar disso, a espera pelo halving já colaborou para altas recentes da criptomoeda.

