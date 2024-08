Homem que gastou R$ 24 milhões enviados por engano por empresa cripto é condenado a 3 anos de prisão

Jatinder Singh, de 39 anos, foi condenado na Austrália a três anos de prisão após gastar cerca de US$ 4,4 milhões (R$ 24 milhões, na cotação atual) enviados por engano pela corretora de criptomoedas Crypto.com para a companheira do homem, Thevamanogari Manivel, em 2021.

De acordo com a imprensa local, Singh se declarou culpado do crime de roubo e já está preso. O caso teve início quando ele tentou depositar US$ 65 na exchange usando uma conta bancária de Manivel, mas o depósito acabou sendo rejeitado pela empresa devido à diferença entre os donos das contas.

Entretanto, ao devolver o valor, um funcionário da Crypto.com cometeu um "erro contábil significativo" que acabou resultando no envio de uma quantia milionária para a conta da australiana. Em seguida, Singh transferiu a quantia recebida pela sua companharia para sua própria conta bancária.

Além das compras, Manival também transferiu uma parte do valor recebido, que estava na casa dos US$ 6,9 milhões, para uma conta bancária na Malásia. Já Singh realizou diversas compras com o valor restante, incluindo imóveis, bens de luxo e um terreno na cidade de Melbourne.

Após o erro, a Crypto.com e o banco que recebeu o valor inicialmente tentaram entrar em contato com o casal para solicitar o retorno da quantia, mas não foram respondidos. Na época do julgamento, o casal chegou a alegar que acharam que as tentativas de contato eram parte de um golpe.

As autoridades da Austrália acabaram sendo acionadas para investigar o caso, prendendo Manivel em 2022 quando ela tentava embarcar em um voo para a Malásia. Singh foi preso pouco depois, mas disse que "acreditava honestamente" que o dinheiro tinha sido obtido em uma rifa online.

Porém, durante o julgamento, ele acabou se declarando culpado. Pela Justiça australiana, Singh vai cumprir dois anos dos três anos de pena em regime fechado, podendo em seguida cumprir o resto da pena em liberdade condicional.

Já Manivel estava presa há 209 dias e teve uma pena menor por não ter sido responsável pela maior parte dos gastos. Ela cumprirá agora 18 meses de serviços comunitários para concluir sua sentença.