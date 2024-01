Lucros com ETF de bitcoin serão doados por gestora para desenvolvedores da criptomoeda

A VanEck, uma das gestoras na fila de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) por um ETF de bitcoin à vista, anunciou recentemente que irá doar parte dos lucros com o fundo negociado em bolsa para os desenvolvedores do Bitcoin por 10 anos.

Como a primeira criptomoeda do mundo, o bitcoin foi criado por uma personalidade anônima chamada Satoshi Nakamoto. Há mais de uma década, não se sabe quem é essa pessoa ou grupo de pessoas. No entanto, a rede do Bitcoin é de código aberto e por isso conta com desenvolvedores voluntários.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

A gestora, que ainda não teve seu ETF aprovado pela SEC, fez uma doação inicial de US$ 10 mil e pretende doar 5% dos lucros por “pelo menos” 10 anos caso obtenha o sinal verde da autarquia norte-americana.

We’re not Bitcoin tourists at VanEck. We’re in it for the long haul. That’s why we made an initial $10k donation and signed a pledge to donate 5% of our Bitcoin ETF profits (if approved) to support Bitcoin Core devs @bitcoinbrink for at least 10 years. Your tireless dedication to… — VanEck (@vaneck_us) January 5, 2024

"Não somos turistas"

“Não somos turistas do Bitcoin na VanEck. Estamos nisso pelo longo prazo. É por isso que fizemos uma doação inicial de US$ 10 mil e assinamos um compromisso de doar 5% de nossos lucros com o ETF de bitcoin (se aprovado) para apoiar os desenvolvedores do Bitcoin Core por pelo menos 10 anos. Sua dedicação incansável à descentralização e à inovação é a pedra angular do sistema Bitcoin, e estamos aqui para apoiá-la”, publicou a VanEck no X (antigo Twitter).

Muitos especialistas e investidores esperam que os ETFs de bitcoin à vista sejam aprovados pela SEC amanhã, 10 de janeiro de 2023. Caso isso aconteça, o preço do bitcoin pode chegar a US$ 200 mil, de acordo com o Standard Chartered. Além da VanEck, a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, e a brasileira Hashdex, também estão na fila de análise da SEC.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok