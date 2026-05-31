Blockchain, IA e cloud estão criando startups mais eficientes e menos dependentes de capital

*Por Renan Georges

Durante boa parte da última década, o ecossistema de startups operou sob uma lógica relativamente previsível: crescimento acelerado sustentado por rodadas sucessivas de capital. Em muitos casos, eficiência operacional era tratada como uma preocupação secundária diante da necessidade de ganhar escala rapidamente, capturar mercado e ampliar base de usuários antes dos concorrentes.

Esse modelo foi possível porque o ambiente econômico favorecia abundância de liquidez, juros historicamente baixos e maior tolerância do mercado para estruturas ainda pouco eficientes financeiramente.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26

O cenário atual, no entanto, começa a apontar para uma transformação importante. O capital ficou mais seletivo, investidores passaram a exigir maior previsibilidade operacional e a tecnologia evoluiu a um ponto em que startups conseguem atingir níveis de escala e produtividade muito superiores com estruturas significativamente menores.

Nesse novo contexto, blockchain, inteligência artificial e cloud computing deixaram de ser apenas tendências tecnológicas para se tornarem instrumentos concretos de eficiência operacional.

Mais do que criar novos produtos, essas tecnologias começaram a alterar profundamente a lógica de construção das empresas.

A computação em nuvem talvez tenha sido a primeira grande ruptura estrutural desse processo. Há pouco mais de uma década, escalar uma startup de tecnologia exigia investimentos relevantes em infraestrutura física, servidores próprios, capacidade de processamento e manutenção operacional contínua. Isso criava barreiras importantes para crescimento e aumentava significativamente a dependência de capital nos estágios iniciais.

Hoje, startups conseguem nascer utilizando infraestruturas altamente escaláveis, distribuídas e flexíveis sem necessidade de grandes investimentos iniciais. Isso reduziu drasticamente o custo marginal de expansão tecnológica e permitiu que empresas pequenas operassem com capacidades antes restritas a grandes corporações.

Ao mesmo tempo, a inteligência artificial começa a provocar uma transformação ainda mais profunda na produtividade operacional das startups.

Durante muitos anos, crescimento empresarial esteve diretamente associado ao aumento proporcional de estrutura. Mais clientes normalmente significavam mais pessoas, mais processos, mais áreas e mais complexidade operacional. A IA começa a romper parcialmente essa lógica.

Empresas conseguem automatizar atendimento, análise de dados, validação de informações, produção de conteúdo, monitoramento operacional e diversas camadas de processos internos sem necessidade de expandir suas equipes na mesma velocidade do crescimento da receita.

Negócios que anteriormente exigiriam dezenas de profissionais para atingir determinada capacidade operacional hoje conseguem operar com estruturas muito mais enxutas, mantendo alto nível de produtividade e velocidade de execução.

No caso do blockchain, talvez a transformação mais relevante esteja acontecendo justamente no amadurecimento do setor.

Após anos excessivamente associados à especulação financeira, ativos digitais e volatilidade do mercado cripto, os sistemas baseados em blockchain começam a consolidar aplicações mais estruturais dentro da economia digital.

Tokenização de ativos, contratos inteligentes, rastreabilidade de cadeias operacionais, validação descentralizada de dados e arquitetura de confiança digital começam a criar novos modelos de integração econômica com menos intermediários, menor fricção operacional e maior capacidade de automação.

O ponto central é que essas três tecnologias, cloud, IA e blockchain, convergem para um mesmo resultado: startups mais eficientes, mais automatizadas e menos dependentes de grandes estruturas de capital para operar em escala.

Isso não significa que capital deixou de ser importante. O mercado continuará exigindo investimento para expansão, aquisição de mercado e desenvolvimento tecnológico. Mas existe uma diferença importante entre captar recursos para acelerar crescimento e depender continuamente de capital apenas para sustentar estruturas operacionalmente ineficientes.

O ciclo anterior do venture capital tolerou, durante muito tempo, empresas construídas sobre crescimento artificial, baixa previsibilidade financeira e forte dependência de funding contínuo. O ambiente atual parece caminhar em outra direção.

E talvez uma das mudanças mais relevantes desse novo ciclo seja justamente o fato de que startups conseguem hoje construir operações extremamente sofisticadas sem a necessidade de estruturas infladas que durante anos foram quase um padrão dentro do ecossistema de tecnologia.

*Renan Georges é Fundador e CEO da Zavii Venture Builder.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok