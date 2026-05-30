O dinheiro inteligente inaugura nova era dos pagamentos

*Por Juan Franco, CEO Global da Getnet

Minha trajetória profissional percorreu diferentes mercados globais. De Bogotá a Madri, passando pelo dinamismo de São Paulo e pela efervescência tecnológica de Singapura, pude observar como diferentes culturas lidam com valor e troca.

Dessa experiência, uma conclusão é clara: o dinheiro está deixando de ser um objeto para se tornar código, inteligência e execução.

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Os pagamentos deixaram de ser um mero custo de transação para se transformar na infraestrutura central de inteligência de qualquer negócio. O desafio já não é apenas processar pagamentos, mas transformar sinais fragmentados, dados, risco e comportamento, em ações coordenadas que melhorem resultados em tempo real.

O sucesso de uma transação é medido por sua invisibilidade. O pagamento deixa de ser um momento isolado e passa a ser um processo contínuo, integrado à experiência. Mas essa imperceptibilidade não é trivial: exige uma infraestrutura capaz de interpretar o contexto, tomar decisões e executar de forma otimizada em milissegundos.

Aqui acontece a verdadeira mudança. A indústria de pagamentos está evoluindo de um conjunto de ferramentas desconectadas para sistemas capazes de orquestrar dados, evitar fraudes e promover a rentabilidade do negócio como um único fluxo operacional. Cada transação aprovada ou recusada já não é um evento isolado, mas o resultado de decisões sobre autenticação, roteamento, pontuação de risco ou estratégias de recuperação, tudo isso sem fronteiras geográficas.

Agentic Commerce

O surgimento do agentic commerce acelera essa transformação. Em breve, não seremos mais nós que clicaremos em “comprar” para adquirir produtos ou serviços recorrentes, serão nossos agentes de inteligência artificial que farão isso por nós. Em pouco tempo, esse desafio será uma realidade para todo o setor de pagamentos, que precisará processar transações iniciadas e autorizadas por algoritmos em nome de seres humanos.

Isso redefine o papel dos provedores de pagamento. Não basta oferecer aceitação. O valor está em se tornar a camada que conecta intenção, risco, dados e ação. Em outras palavras, construir a infraestrutura que torna a intenção comercial executável com máxima rentabilidade.

Para que essa engrenagem funcione corretamente, a segurança também precisa ser dinâmica. A IA reescreveu as regras da prevenção à fraude, permitindo identificar padrões de risco em milissegundos. Isso não apenas protege o ecossistema, como também aumenta drasticamente a taxa de aprovação de vendas legítimas, eliminando obstáculos que limitavam o crescimento.

Toda essa camada de dados abre uma oportunidade ainda maior: transformar os pagamentos em uma fonte contínua de inteligência de negócios. Não se trata apenas de saber o que aconteceu, mas de entender por que aconteceu e o que fazer a seguir. Desde melhorar taxas de aprovação até otimizar custos ou personalizar ofertas de financiamento, os pagamentos se tornam um motor direto de crescimento.

Isso é especialmente relevante em um ambiente de crescente complexidade. Grandes varejistas, companhias multinacionais de grande porte, operam com múltiplos fornecedores, mercados e métodos de pagamento. As pequenas e médias empresas, por sua vez, precisam acessar essas capacidades sem assumir toda a sua complexidade. O desafio, e a oportunidade, é oferecer inteligência global de forma simples e acionável para todos os tipos de negócios.

O futuro do dinheiro está em sistemas capazes de aprender, decidir e executar. Sistemas em que o pagamento não apenas movimenta recursos, mas otimiza o negócio.

Em 2026, o dinheiro é inteligente. E a pergunta que fica é: nossos modelos de negócio estão preparados para transacionar com essa inteligência?

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