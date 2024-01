ETFs de bitcoin: gestoras continuam "guerra de taxas" e anunciam novas reduções

Gestoras do mercado financeiro continuaram nesta terça-feira, 9, uma "guerra de taxas" envolvendo o valor que será cobrado dos investidores de ETFs de bitcoin atualmente em análise pela SEC para lançamento nos Estados Unidos. Agora, quatro empresas anunciaram reduções nas taxas que pretendem cobrar caso seus pedidos sejam aprovados.

A Bitwise, que já havia divulgado a menor taxa de longo prazo do mercado, realizou uma nova redução. Com isso, sua taxa caiu dos 0,24% anunciados na segunda-feira, 8, para 0,2%. A empresa também manteve a intenção de zerar a taxa nos primeiros seis meses de operação do ETF ou até que ele atinja um total de investimentos de US$ 5 bilhões.

Já a Valkyrie reduziu a sua taxa de 0,8% para 0,49%, prevendo um período de isenção para os primeiros três meses de operação do seu ETF de bitcoin. A WisdomTree realizou uma redução de 0,5% para 0,3%, com isenção durante os seis primeiros meses de operação ou até o fundo atingir a marca de US$ 1 bilhão em ativos.

As gestoras Galaxy e Invesco, que possuem um pedido conjunto, também diminuíram a taxa que será cobrada para os investidores: de 0,59% para 0,39%. Assim como as concorrentes, ela prevê um período de isenção de seis meses ou até que o ETF chegue a US$ 5 bilhões em investimentos.

Além da Bitwise, da Valkyrie e da Invesco/Galaxy, a BlackRock - maior gestora do mundo - e a Ark Invest também anunciaram na segunda-feira, 8, taxas especiais para os seus ETFs de bitcoin por um curto período. No caso da BlackRock, a taxa nos seis primeiros meses será de 0,2%, depois subindo para 0,3%. Já no fundo da Ark, não haverá cobrança de taxa por seis meses. Depois disso, ela será de 0,25%.

Com isso, o ETF de bitcoin da Bitwise deverá ter a menor taxa entre os seus concorrentes após o período de seis meses. Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, classificou a competição entre as gestoras como uma "guerra de taxas" em um esforço para atrair investidores caso seus pedidos sejam aprovados pela SEC.

Balchunas afirma que a taxa definida pela BlackRock ficou "bem abaixo" do esperado e é um "potencial destruidor imediato" para qualquer outra gestora que tenha definido uma taxa muito superior. O cenário obrigou diversas concorrentes a reduzirem suas taxas para concorrerem com a líder de mercado. Balchunas afirmou que os cortes anunciados em dois dias equivalem a "dois anos de guerras de taxas" para outros ETFs.

Atualmente, a maior taxa seria cobrada pela Grayscale, de 1,5%. A expectativa é que o regulador aprove as solicitações na próxima quarta-feira, 10, com as gestoras se preparando para iniciarem as operações e vendas de participações dos ETFs já no "dia seguinte" à liberação.

