Standard Chartered diz que bitcoin vai valer US$ 200 mil com aprovação de ETF

O Standard Chartered, um dos principais bancos do Reino Unido, divulgou um relatório na última segunda-feira, 8, em que projeta que o bitcoin poderá valer US$ 200 mil até 2025 caso a SEC aprove os pedidos em análise para lançamento de ETFs de preço à vista da criptomoeda. A liberação pode resultar em uma entrada bilionária de capital para o ativo.

A projeção dos analistas do banco considera que o impacto da aprovação de ETFs para a criptomoeda será semelhante ao do lançamento dos primeiros ETFs de ouro nos Estados Unidos, em 2004. Eles atraíram US$ 88 bilhões em investimentos, com cerca de US$ 2,2 trilhões em ouro circulando no mercado.

Já no caso do bitcoin, a capitalização de mercado atual é de cerca de US$ 860 trilhões. Considerando um comportamento semelhante entre os ETFs de ouro e de bitcoin, isso resultaria em US$ 34 bilhões em investimentos para os ETFs da criptomoeda, segundo os analistas.

O relatório informa ainda que o valor de US$ 34 bilhões é o mínimo projetado pelos analistas do Standard Chartered. Na projeção mais otimista, esse valor poderá chegar à casa dos US$ 130 bilhões. A tendência, entretanto, é que ele fique entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões em 2024.

Para o banco, os ETFs serão um "divisor de águas" para o bitcoin, resultando em uma "normalização" da sua relação com investidores institucionais e atraindo esse capital. Com isso, a tendência é de forte valorização do ativo até o final de 2025.

"Esperamos que o bitcoin tenha ganhos de preço de magnitude semelhante [ao ouro] como resultado da aprovação do ETF nos EUA, mas vemos esses ganhos se materializando em um período mais curto, de um a dois anos, dada a nossa visão de que o mercado de ETFs se desenvolverá mais rapidamente", explicou o banco.

O cenário "é consistente com nossa visão de que o bitcoin chegará ao final de 2024 no nível de US$ 100 mil. Se os aportes nos ETFs se materializarem como esperamos, pensamos que é possível um nível no final de 2025 próximo dos US$ 200 mil".

