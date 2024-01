Análise: bitcoin tem 5 meses de alta e pode continuar subindo com expectativas por ETF

Por Lucas Costa*

O cenário de apetite ao risco dominou os mercados nos últimos dois meses. O bitcoin fechou o ano de 2023 com destaque e voltou a trabalhar acima dos US$ 40.000. O principal índice de ações dos EUA (SP500) se aproximou do seu topo histórico, enquanto o dólar global ainda trabalha em uma grande lateralidade.

A melhora do sentimento dos mercados parece estar relacionada com um arrefecimento da inflação, que tira pressão da curva de juros. Os criptoativos ainda possuem uma particularidade: a possível aprovação dos ETFs de bitcoin pela comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

Análise técnica – S&P 500

O S&P500 possui tendência de alta no curto e médio prazo. O preço está perto do seu topo histórico em 4.796,00, que pode ser testado em breve. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de alta, indicando aumento da pressão compradora.

O movimento de recuo da última semana deve ser encarado como uma correção dentro de uma tendência maior de alta. Apesar do otimismo, o Índice de Força Relativa tem um sinal de divergência (preço com topos mais altos e indicador com topos mais baixos), sugerindo alguma correção, ainda que curta.

O cenário principal ainda é de alta, com a sua principal resistência perto de 4.820,0. A continuidade da correção pode encontrar suporte perto de 4.600 – região do último pivô de alta acionado.

DXY

O dólar fechou a última semana com alta de 1,05%. A tendência de médio prazo é lateral e a tendência de curto prazo é de queda. No gráfico diário, temos uma tentativa de recuperação após a falha de rompimento do fundo da lateralidade em 100,800. A próxima resistência é a média móvel de 200 dias em 103,400.

Os vendedores seguem dominantes no prazo maior, mas enxergamos uma fase de recuperação nas próximas semanas. O aumento da pressão compradora pode levar ao teste da média móvel de 200 dias e o rompimento do último topo em 104,000 pode indicar uma tentativa de reversão da tendência de baixa para alta.

Bitcoin (BTC/USD)

O bitcoin tem 5 meses seguidos de alta e foi um destaque em 2023. A principal cripto acumula uma valorização de 10,25% nesse início de 2024 e não enxergamos sinais significativos de reversão de tendência.

No gráfico semanal, o preço voltou a trabalhar acima da sua média móvel de 200 períodos e rompeu a resistência em US$ 32.000. A projeção da pernada de alta que ocorreu entre novembro de 2022 e julho de 2023 tem objetivo de Fibonacci em US$ 51.000.

No curto prazo, o gráfico diário também mostra uma tendência de alta. O preço rompeu o topo em US$ 45.000, acionando uma figura de “triângulo ascendente” (fundos mais altos que pressionam uma resistência horizontal).

O rompimento foi forte e com fechamento próximo da sua máxima. Acreditamos em continuidade do movimento, caso o preço se mantenha acima do fundo anterior em US$ 40.100.

Ether (ETH/USD)

O ether teve uma alta de aproximadamente 47% desde outubro de 2023. O gráfico diário tem cruzamento das médias móveis de 21 e 50 períodos, indicando tendência de alta no curto prazo. O preço lateralizou desde o final de dezembro de 2023 e o rompimento da resistência em US$ 2.400 pode levar à formação de uma nova pernada de alta, com objetivos em US$ 2.610,0 (141,4%) e 2.700,0 (161,8%).

É importante prestar atenção nas próximas semanas ao teste do fundo em US$ 2.100, uma vez que o rompimento dessa região pode levar a correções mais profundas e teste da média móvel de 200 períodos em US$ 1.800.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok