Investimentos em fundos de criptomoedas despencam 72% com DeepkSeek e 'tarifaço' de Trump

Os fundos de investimento em criptomoedas tiveram uma queda expressiva nos aportes recebidos na última semana, de acordo com dados divulgados pela empresa CoinShares. O relatório divulgado pela companhia aponta uma redução de 72% nos investimentos recebidos.

De acordo com a empresa, os fundos registraram um saldo positivo de aportes de US$ 527 milhões na semana passada. Entretanto, o valor é significativamente inferior aos US$ 1,9 bilhão registrados na semana anterior. Para a CoinShares, os números refletem uma mudança no sentimento dos investidores.

A empresa acredita que a combinação do forte impacto negativo da inteligência artificial DeepSeek nas bolsas dos Estados Unidos com o anúncio do presidente Donald Trump de que iria impor taxas contra o México, o Canadá e a China acabaram gerando uma aversão a riscos entre investidores.

"Os fluxos semanais refletiram um sentimento volátil entre investidores, fortemente influenciados por preocupações mais amplas no mercado, como as notícias sobre o DeepSeek, que gerou um saldo de US$ 530 milhões em saques" no dia 27 de janeiro, segundo a CoinShares.

O relatório aponta que o mercado de criptomoedas chegou a se recuperar desse impacto, atraindo US$ 1 bilhão em aportes no resto da semana, mas que ele voltou a ser prejudicado por temores entre investidores depois dos anúncios de Trump, gerando uma forte queda durante o fim de semana.

Após o anúncio do presidente, as criptomoedas registraram fortes quedas, com o setor perdendo US$ 800 bilhões em capitalização. Além disso, foi registrada a maior liquidação diária da história do mercado cripto, com mais de US$ 2 bilhões perdidos no mercado futuro.

Entretanto, o mercado de criptomoedas tem se recuperado nas últimas horas, após a confirmação de que as taxas contra o México e o Canadá foram adiadas depois de conversas entre os líderes dos países e Trump. Mesmo assim, investidores seguem monitorando o tema.

Para a CoinShares, as quedas observadas "não são inesperadas" considerando a forte alta acumulada pelo mercado nos últimos meses, com atração de US$ 44 bilhões em investimentos em fundos em 2024 e US$ 5,3 bilhões apenas em janeiro de 2025. Nesse caso, correções de preços e realização de lucros são comuns, resultando nos aportes menores.