Mercado de criptomoedas perde mais de US$ 2 bilhões e tem maior liquidação diária da história

O mercado de criptomoedas registrou nas últimas 24 horas ao menos US$ 2,29 bilhões (R$ 13,32 bilhões, na cotação atual) em liquidações, segundo dados da empresa CoinGlass. As perdas foram as maiores registradas na história do setor nesse intervalo de tempo, superando liquidações diárias em crises como da falência da FTX e da quebra do ecossistema Terra/Luna.

Os dados da CoinGlass indicam que as perdas atingiram mais de 736 mil investidores. Diferentemente de eventos de liquidação anteriores, o ether lidera as perdas entre as criptomoedas, somando US$ 614 milhões em liquidações. O bitcoin aparece em segundo lugar, com US$ 449 milhões.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

O XRP tem perdas de US$ 119 milhões nas últimas 24 horas, enquanto os investidores de dogecoin perderam US$ 90 milhões no mesmo período, e os da Solana, US$ 85 milhões. A soma de liquidações em tokens de menor capitalização somam US$ 432 milhões nas últimas 24 horas.

As liquidações levam em conta as perdas de investidores de criptomoedas no mercado de preços futuros, com quase todas as liquidações se concentrando em contratos do tipo long, que projetavam um preço maior em uma determinada data que o preço do ativo no momento em que o contrato de preço futuro foi adquirido.

Ao todo, os futuros de tipo long registram perdas de US$ 1,9 bilhão. Já os de tipo short, que projetam queda no preço do ativo, têm perda de US$ 390 milhões. As liquidações ocorrem quando um ativo tem movimentos bruscos de preço, tornando a manutenção do contrato insustentável.

Além do mercado de preços futuros, o mercado de negociação à vista também registra fortes perdas nas últimas 24 horas. Dados do CoinGecko indicam que o bitcoin acumula queda de 4,9% no período, enquanto o ether despenca 17,7%, o XRP, 18,9% e a Solana, 10,3%.

Entretanto, analistas avaliam que as liquidações podem ter sido ainda maiores. Ben Zhou, CEO da corretora Bybit, destaca que os dados da CoinGlass são limitados por questões de conexão de dados com as exchanges. Além disso, o setor de finanças descentralizadas (DeFi) não costuma ser contabilizado.

Zhou estima que as perdas do mercado cripto nas últimas 24 horas podem estar entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões. Desencadeadas pelo anúncio de Donald Trump sobre a imposição de taxas contra o México, Canadá e China e pela reação desses países, as perdas diárias já superaram eventos de forte queda no mercado cripto. Durante a crise da FTX, por exemplo, as perdas diárias não ultrapassaram os US$ 1,6 bilhão.