Bitcoin sobe 2,6% após dado de emprego abaixo do esperado nos EUA

O bitcoin opera em alta nesta sexta-feira, 2, após o Relatório de Emprego dos Estados Unidos registrar a criação de apenas 29 mil vagas de trabalho no mês de setembro. O número veio bem abaixo da expectativa mediana dos economistas, que apontava para a geração de 89 mil empregos.

Com isso, as chances de que o Federal Reserve (Fed) eleve os juros dos EUA em novembro caem ainda mais. Na plataforma de mercados preditivos, Polymarket, as apostas para manutenção das taxas no patamar atual subiram mais 10 pontos percentuais, para 84%. Enquanto isso, a chance de um aumento de 0,25 p.p. caiu para 16%.

Uma taxa de juros menor na maior economia do mundo significa mais liquidez global e menor atratividade da renda fixa em relação a ativos de renda variável.

Às 11h48 (horário de Brasília) o bitcoin sobe 2,6% em um período de 24 horas, cotado a US$ 85.974.

Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no brasil, afirma que o indicador dos EUA reforça a leitura de um mercado de trabalho mais fraco e pode deixar o Fed menos inclinado a subir juros, criando um ambiente mais favorável para ativos de risco, incluindo o bitcoin.

"Apesar da forte alta desta sexta-feira, o bitcoin passou boa parte da semana negociando de lado após um terceiro trimestre excepcionalmente forte. O mercado agora acompanha se a demanda dos ETFs [fundos negociados em bolsa] e o ambiente macro mais favorável serão suficientes para sustentar a recuperação", argumenta.

Bitcoin em busca dos US$ 100 mil

Segundo Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, o bitcoin vinha em uma tendência de baixa até fazer fundo nos US$ 57 mil, e desde então entrou em tendência de alta, marcada pelo salto dos US$ 65 mil para os US$ 80 mil. Agora, na opinião do especialista, a criptomoeda se aproxima de um teste importante, buscando os maiores patamares do ano.

"O bitcoin tem que buscar os US$ 87 mil e US$ 88 mil para zerar as perdas no ano e acredito muito que o BTC possa superar os US$ 100 mil ainda neste ano", avalia. Para Bazan, os US$ 100 mil devem ser a principal meta deste ano, mas a busca desse nível não deve ocorrer sem volatilidade.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 102,7 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 195,6 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 55,4 milhões. Foi o terceiro pregão consecutivo de saída de capital para os ETFs de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 67 para os 70 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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