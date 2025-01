‘Efeito DeepSeek’: bitcoin teve ‘resposta rápida’ contra queda de ações e pode atingir novo recorde

Nesta quinta-feira, 30, o bitcoin caminha para um encerramento mensal com alta acumulada de mais de 12%, mesmo após o lançamento da inteligência artificial (IA) chinesa DeepSeek balançar o mercado de tecnologia.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.813, com alta de 2,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O bitcoin conseguiu fazer um fechamento acima de US$ 103,5 mil e um rompimento acima de US$ 105 mil. Tudo isso, pensando em price action, mostra que o ativo ainda não perdeu essa tendência de alta que a gente tem, mesmo com tudo o que aconteceu no mercado de ações”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

Tendência de alta para o bitcoin

“O movimento que vimos na bolsa americana foi muito forte e evaporou com alguns bilhões de dólares, o que impacta o apetite ao risco. O bitcoin e as criptomoedas sentiram esse impacto, mas a resposta foi muito rápida, do jeito que esperamos para ver o ativo em tendência de alta. Foi um movimento técnico bacana para facilitar a continuidade dessa tendência”, acrescentou Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Se o bitcoin fizer alguns fechamentos acima de US$ 105 mil, teremos uma chance bem grande de uma máxima histórica para o bitcoin em breve”, disse Lucas Josa durante o programa, disponível na íntegra no YouTube.

