Trump diz que 'dor' provocada pelas tarifas 'valerá a pena'

O presidente Donald Trump afirmou neste domingo que os americanos podem sentir as consequências econômicas das tarifas impostas a outros países, mas insistiu que "o preço valerá a pena" para proteger os interesses dos Estados Unidos.

"Haverá alguma dor? Sim, talvez (e talvez não!)", escreveu Trump escreveu, em letras maiúsculas em sua plataforma Truth Social, um dia após assinar um decreto que impõe tarifas a México, Canadá e China. "Mas nós vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo, e valerá a pena o preço que devemos pagar", acrescentou.

No sábado, o presidente Donald Trump cumpriu a ameaça de impor tarifas aos três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que juntos representam mais de 40% das importações do país. Ele anunciou tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México e um adicional de 10% àquelas já em vigor sobre produtos chineses.

Represália dos afetados