Bitcoin recupera US$ 100 mil e alivia queda após Trump adiar taxas contra o México

Nesta segunda-feira, 3, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciaram a semana em forte queda. O pessimismo tomou conta do setor de ativos digitais no último final de semana, graças ao anúncio de novas tarifas dos Estados Unidos contra o México, Canadá e China. No entanto, as criptos sinalizaram recuperação ao longo do dia, principalmente depois que o novo presidente adiou as taxas contra o México por um mês.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 100.638, com alta de 3,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, apresentou quedas significativas ao longo do dia e ainda não apresenta recuperação significativa. Cotado a US$ 2.764, a cripto despencou mais de 5,2% nas últimas 24 horas.

"Ao analisar o fluxo, podemos observar que entrou um alto volume financeiro no fundo, sugerindo absorção da queda por parte dos compradores. Se houver a retomada do movimento de alta, as resistências de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 2.870 e US$ 3.070. Os suportes estão nas regiões de liquidez dos US$ 2.370 e US$ 2.000", disse Ana de Mattos.

O ether, que chegou a custar US$ 2.159, teve sua maior queda desde 19 de maio de 2021, de acordo com dados da CryptoQuant. A volatilidade diária da criptomoeda saltou de 34% anualizados para 184%, segundo os dados de opções da Deribit analisados pela Presto Research.

Guerra comercial adiada?

O receio de investidores e especialistas por uma guerra comercial entre países e os Estados Unidos colaborou para a queda da maioria das criptomoedas nesta segunda-feira, 3.

No último fim de semana, Trump impôs uma tarifa de 25% sobre os produtos do Canadá e México e uma tarifa de 10% sobre importações da China. Os países responderam com novas tarifas, alimentando expectativas por uma guerra comercial. O Canadá aplicou uma tarifa de 25% sobre US$ 106 bilhões em produtos dos EUA e espera-se que o México implemente medidas semelhantes.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 44 pontos.

Ainda nesta segunda-feira, 3, o governo dos Estados Unidos decidiu adiar por um mês a imposição de tarifas contra o México. O anúncio foi feito pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, por meio de uma publicação no X (antigo Twitter).

