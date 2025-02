Canadá anuncia que EUA suspenderão tarifas de 25% por 30 dias

Efeitos das tarifas

As novas tarifas comerciais dos Estados Unidos contra Canadá, México e China, propostas por Trump, deverão elevar preços nos EUA e ter impactos mais profundos na América do Norte.

Atualmente, cerca de 80% das exportações de Canadá e México vão para os Estados Unidos. As exportações para os EUA respondem por 40% do PIB mexicano. Do outro lado, segundo um estudo do Peterson Institute, as importações do Canadá e do México para os Estados Unidos representaram 3,3% do PIB americano em 2023. Com isso, o impacto direto nos preços nos EUA seria de 0,8%.