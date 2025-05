Investidor que cravou queda do bitcoin diz que criptomoeda vai valer US$ 1 milhão até 2028

O investidor milionário Arthur Hayes ficou famoso neste ano após prever corretamente tanto a queda do bitcoin quanto a sua recente retomada. E, agora, ele compartilhou uma nova previsão sobre o preço da criptomoeda, afirmando que o ativo vai valer US$ 1 milhão até 2028.

Atualmente abaixo dos US$ 100 mil, a projeção implica em um crescimento de 10 vezes nos próximos três anos. Hayes acredita que o salto da criptomoeda ocorrerá em paralelo a um ciclo de valorização do mercado de ações como um todo devido a um aumento da liquidez no mercado.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Hayes acredita que os Estados Unidos serão obrigados a emitir mais dinheiro como forma de aquecer a economia e evitar uma recessão, ou se recuperar dela. Em um cenário de injeção de capital no mercado, o bitcoin seria um dos ativos mais beneficiados.

O investidor compara o cenário atual ao terceiro trimestre de 2022, quando muitos investidores estavam pessimistas sobre o futuro das criptomoedas após o colapso do ecossistema Terra/Luna e teremos de uma recessão nos Estados Unidos devido à alta de juros.

Naquele momento, porém, os EUA acabaram intervindo e injetando liquidez no mercado, abrindo espaço para um salto do bitcoin a partir do segundo semestre de 2023 e durante todo o ano de 2024. Hayes acredita que a mesma coisa deverá acontecer agora.

Durante a sua participação no evento Token 2049 em Dubai, Hayes afirmou que as projeções de uma recessão econômica devido à guerra tarifária iniciada pelo presidente Donald Trump obrigará o Federal Reserve a cortar as taxas de juros e iniciar movimentos de recompra de títulos.

A tendência, acredita o milionário, é que isso aumente a oferta de capital disponível no mercado e, consequentemente, a disposição dos investidores de buscar ativos considerados mais arriscados. É o caso do bitcoin e de outras criptomoedas, que atrairiam capital.

A projeção atual de Hayes estima que o bitcoin vai chegar a 2028 valendo US$ 1 milhão se esse cenário se confirmar. Já para 2025, ele acredita que a criptomoeda será capaz de terminar o ano acima dos US$ 200 mil, já refletindo esse novo momento que o mercado viverá.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok