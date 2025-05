Corretora de criptomoedas Kraken expande presença no Brasil e anuncia integração com Pix

A corretora de criptomoedas Kraken, uma das maiores dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira, 2, uma expansão das suas operações no Brasil. A exchange concluiu uma integração com o Pix, permitindo agora que seus clientes realizem depósitos com mais facilidade e agilidade.

A integração com Pix já é uma característica comum das corretoras de cripto que operam no mercado brasileiro, mas o anúncio é mais relevante ao simbolizar um novo foco da Kraken do país. O movimento segue uma tendência entre grandes corretoras internacionais que criaram ou expandiram operações locais no Brasil desde 2023, como a Coinbase e a OKX.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Mark Greenberg, diretor global da área de Consumidores da Kraken, disse que "o Brasil já é um dos mercados mais relevantes da Kraken na América Latina, e o lançamento de hoje marca um passo importante no aprofundamento do nosso compromisso com o país".

"Ao integrar o Pix, não estamos apenas oferecendo um novo método de depósito — estamos ampliando o acesso à Kraken para milhões de brasileiros que utilizam as criptomoedas como ferramenta para investir, economizar e transferir dinheiro globalmente", declarou o executivo.

De acordo com o anúncio, os depósitos via Pix em reais serão convertidos automaticamente em dólar a "taxas competitivas" na comparação com aplicativos tradicionais de remessas internacionais. Os valores podem ser usados para negociar as criptomoedas disponíveis na corretora e também para pagamentos e transferências por meio da ferramenta Kraken Pay.

De acordo com a Kraken, o anúncio faz parte de um novo movimento da exchange para trazer o seu "conhecimento global para o Brasil, com uma experiência criada para os usuários locais". "Em um mercado em que as plataformas locais podem parecer fragmentadas e opacas, a Kraken está oferecendo algo diferente: uma alternativa confiável, construída para oferecer valor a longo prazo", afirma.

No seu balanço trimestral referente aos três primeiros meses de 2025, a corretora de criptomoedas informou uma receita de US$ 472 milhões, com uma alta de 19% em relação ao mesmo período no ano anterior. Já o volume de negociação teve alta de 29% na comparação anual.

Os dados compartilhados indicam ainda que a Kraken finalizou o primeiro trimestre com US$ 34,9 bilhões em ativos na sua plataforma. Assim como outras exchanges, a Kraken intensificou projetos na área de pagamentos com criptomoedas, lançando o Kraken Pay e um novo cartão de débito em parceria com a Mastercard.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok