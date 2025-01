Bitcoin pode cair para US$ 70 mil antes de chegar aos US$ 250 mil em 2025, diz investidor milionário

O investidor milionário Arthur Hayes, conhecido por ser um defensor das criptomoedas, afirmou nesta terça-feira, 28, que o bitcoin deve enfrentar uma forte queda no curto prazo antes de ultrapassar novos recordes. A projeção dele é que o ativo pode cair para até US$ 70 mil, posteriormente ressurgindo e chegando aos US$ 250 mil ainda neste ano.

Em uma publicação no seu blog, Hayes disse que perdeu o otimismo em relação ao desempenho do mercado de criptomoedas no primeiro trimestre devido a uma combinação de políticas monetárias de estímulo às economias globais e ao lançamento da criptomoeda oficial do presidente Donald Trump.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

A visão do investidor é que o cenário atual seria semelhante ao do final de 2021, no auge de políticas monetárias expansionistas e do hype de criptomoedas meme e NFTs. Logo em seguida, porém, o mercado acabou entrando em um ciclo de queda que também atingiu o bitcoin.

Com isso, a visão de Hayes é que o atual ciclo de alta do setor não acabou, mas passará por novos desafios. A tendência, projeta, é que o bitcoin caia até um patamar de preço entre US$ 70 mil e US$ 75 mil antes de iniciar uma nova trajetória de alta, terminando o ano em US$ 250 mil.

Hayes afirma que, caso a queda do ativo realmente ocorra, ela seria na verdade uma oportunidade de "compra na queda" para os investidores, que poderiam aproveitar preços vantajosos para adquirir a criptomoeda antes de novas altas.

A visão do investidor é que haverá uma combinação de políticas econômicas mais restritivas nos Estados Unidos, China e Japão no curto prazo que, juntas, vão criar um quadro macroeconômico frágil, abrindo espaço com o tempo para quedas nas ações e nas criptomoedas.

"No longo prazo, o bitcoin não tem correlação com ações, mas ele tem uma forte correlação no curto prazo", destacou o investidor. Ele pontua ainda que o bitcoin é fortemente dependente da liquidez global, e a tendência é que ela diminua no curto prazo.

"Por que acredito em uma correção de 30% para o bitcoin? Venho negociando neste mercado há mais de dez anos e experimentei três ciclos de alta. Esses tipos de queda ocorrem frequentemente em todo o mercado de alta, dada a volatilidade do bitcoin", pontua.