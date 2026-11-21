Contratar profissionais qualificados, reduzir a rotatividade, cuidar da saúde mental dos funcionários e acompanhar as mudanças nas relações de trabalho são algumas das preocupações que fazem parte da rotina dos departamentos de Recursos Humanos.

Mas, para Raquel Zagui, vice-presidente de RH da Haleon para a América Latina, que já soma 20 anos no setor, a maior 'dor de cabeça do RH' hoje está em outro desafio: preparar as pessoas e a cultura das empresas para sustentar o crescimento dos negócios.

“A primeira coisa é como a gente se organiza para poder dar o melhor suporte para o crescimento do negócio”, afirma a executiva, em entrevista exclusiva à EXAME.

Zagui assumiu a posição em maio deste ano, após oito anos e meio na Heineken, para liderar a gestão de pessoas da multinacional britânica dona de marcas como Advil, Sensodyne, Centrum, Corega e Parodontax.

Sob sua responsabilidade está uma operação que reúne cerca de 3 mil funcionários em 28 países da América Latina.

A chegada da executiva coincide com uma reorganização da companhia, que passou a tratar a região como uma das principais oportunidades de crescimento global.

Para o RH, isso significa muito mais do que abrir vagas e contratar profissionais.

É preciso formar lideranças, desenvolver competências, transformar processos e criar uma cultura capaz de acompanhar a estratégia de expansão.

A maior dor de cabeça do RH é acompanhar o crescimento dos negócios

Na Haleon, a transformação começa dentro do próprio departamento de Recursos Humanos.

A empresa está substituindo parte do modelo tradicional de HR Business Partners, profissionais que atuam como parceiros das áreas de negócios, por uma estrutura com menos executivos, porém mais seniores e próximos das decisões estratégicas.

Na prática, isso significa que os profissionais de RH precisam compreender cada vez mais os objetivos financeiros e comerciais das empresas, além das necessidades dos funcionários.

“Fazer esse novo modelo aterrizar, sem dúvida, vai ser parte importante do que vai tomar a nossa agenda de RH para frente”, afirma Zagui.

A executiva destaca que o desafio não é apenas organizar a estrutura interna.

Também é necessário identificar quais posições são críticas para o crescimento, desenvolver profissionais capazes de ocupá-las e fortalecer a imagem da companhia como empregadora.

“Nosso papel maior aqui é apoiar o crescimento do negócio, tentar entender onde estão as posições críticas, como que a gente faz para ser conhecido e reconhecido como marca empregadora, para que as pessoas que estão nas melhores empresas queiram vir para cá, para que as pessoas que estão aqui queiram continuar aqui e trabalhar no nosso ambiente de trabalho.”

A companhia está realizando sua primeira pesquisa de engajamento específica da nova estrutura latino-americana.

O levantamento deverá ajudar a identificar oportunidades de melhoria e estabelecer prioridades para a gestão de pessoas nos próximos anos.

Veja também: O RH com visão de CEO: o futuro do setor cada vez mais estratégico

O desafio de contratar profissionais que não querem tudo pronto

Uma das dificuldades das empresas em transformação é encontrar profissionais dispostos a trabalhar em ambientes nos quais os processos ainda estão sendo construídos.

Esse é justamente o cenário da Haleon na América Latina.

Criada em 2022, após a separação dos negócios de saúde de consumo da GSK, a multinacional passou por uma reorganização global que deu maior autonomia à operação latino-americana em 2026.

Com isso, a empresa está formando novas equipes e contratando executivos para sustentar o crescimento regional.

Para Zagui, esse momento exige um perfil diferente de liderança.

“As pessoas que querem chegar num lugar que já tenha o playbook todo desenhadinho, que os processos estejam bem-feitos, que as divisões de papéis e responsabilidades já estejam estabelecidas, não é aqui o lugar”, afirma.

A executiva diz que procura profissionais com espírito empreendedor, capazes de lidar com mudanças e participar da construção de novas estruturas.

A experiência em empresas de bens de consumo é valorizada, mas a disposição para aprender e assumir responsabilidades em um ambiente de transformação também conta.

A própria Zagui passou por esse processo ao deixar a Heineken.

Depois de oito anos e meio na cervejaria, decidiu que era o momento de buscar novos desafios.

“Eu acho que é saudável, tanto para o executivo quanto para a empresa, depois de um tempo ter um novo ciclo”, diz.

Veja também: As 18 lições de gestão de pessoas para um RH estratégico

Saúde mental e NR-1: como preparar os líderes?

A pressão por resultados, no entanto, não pode deixar a saúde dos funcionários em segundo plano.

Em 2026, a discussão ganhou ainda mais relevância no Brasil com as mudanças na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a exigir maior atenção aos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

Para Zagui, a responsabilidade das empresas não se limita ao cumprimento da legislação.

É preciso preparar os gestores para identificar problemas, construir ambientes psicologicamente seguros e equilibrar produtividade com qualidade de vida.

“Por ser uma empresa de saúde, a gente tem que liderar pelo exemplo”, afirma.

Na Haleon, uma das iniciativas envolve encontros de formação para executivos da América Latina.

A programação inclui discussões sobre performance sustentável, segurança psicológica e saúde mental, com a participação do médico e consultor Gustavo Locatelli.

A companhia também patrocinou o Mind Summit em 2026 e levou executivos ao evento para ampliar o debate sobre saúde mental no ambiente corporativo.

A intenção, segundo Zagui, é fazer com que as lideranças estejam mais preparadas para lidar com essas questões no cotidiano.

Na Haleon, o investimento em saúde mental acontecer por meio de algumas ações, como a adoção do modelo híbrido, com três dias presenciais por semana e o direito aos pais de ficarem 6 meses de licença-paternidade (sorbetto/Getty Images)

Trabalho híbrido e licença-paternidade de seis meses

Outro desafio dos departamentos de Recursos Humanos é equilibrar as expectativas dos funcionários com as necessidades das empresas.

Na Haleon, o modelo adotado é o híbrido, com três dias presenciais por semana.

A companhia oferece flexibilidade na escolha dos dias e horários, mas estimula a convivência presencial, especialmente porque a estrutura regional ainda está construindo sua cultura.

A executiva também destaca uma política global de licença parental de seis meses, válida tanto para mães quanto para pais, independentemente do país em que trabalham.

O benefício alcança inclusive os executivos em posições de liderança.

Um dos integrantes do comitê regional, por exemplo, tirou seis meses de licença-paternidade após o nascimento da filha, quando trabalhava na Suíça.

A política faz parte de uma estratégia mais ampla de diversidade e inclusão.

Atualmente, mais de 40% dos cargos de liderança sênior da Haleon no mundo são ocupados por mulheres.

Na América Latina, elas estão presentes em posições de comando de diferentes mercados e áreas de negócios.

“A gente tem bastante mulher em posição de linha de frente mesmo. E é muito interessante ver que, de fato, a mulherada joga de igual para igual”, afirma.

O RH precisa deixar de apenas acompanhar as mudanças?

Para Zagui, uma das principais transformações do RH está na necessidade de antecipar as competências que as empresas precisarão nos próximos anos.

Na Haleon, isso significa preparar os funcionários para uma nova estratégia de negócios.

Embora a companhia tenha origem farmacêutica, a multinacional busca fortalecer sua atuação como empresa de bens de consumo voltada à saúde.

A mudança exige que profissionais de diferentes áreas desenvolvam uma visão mais ampla sobre consumidores, produtos, preços e mercados.

“É uma mudança de cultura, mas também é uma mudança de competência técnica”, afirma.

Para a executiva, a gestão de pessoas precisa atuar diretamente na formação dessas competências, em vez de apenas reagir às necessidades de contratação.

O objetivo é que o crescimento dos negócios seja acompanhado pelo desenvolvimento dos funcionários e pela consolidação de uma cultura corporativa.

“Parte do que a gente precisa viver lá fora para o nosso consumidor, a gente tem que começar vivendo dentro de casa”, diz.

Depois de mais de duas décadas de experiência em Recursos Humanos, Zagui resume sua nova missão em uma responsabilidade que vai além de preencher vagas ou administrar benefícios.

“É ajudar a impulsionar esse crescimento da região por meio das pessoas e da cultura.”