Milionário que acertou queda do bitcoin compartilha nova previsão sobre o futuro da criptomoeda

Arthur Hayes, um investidor milionário que ficou famoso por acertar a queda do bitcoin no primeiro trimestre deste ano, compartilhou recentemente a sua nova projeção para o preço da criptomoeda. Agora, o empresário acredita que o ativo digital vai iniciar uma trajetória de alta nos próximos meses.

Hayes pontua que a forte queda das criptomoedas no início de abril refletiu a visão de que Donald Trump havia criado o "pior cenário possível" para o mercado ao anunciar as fortes tarifas contra outros países. Entretanto, o governo dos Estados Unidos acabou suavizando a posição.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O investidor acredita que a nova postura, mais conciliatória, abriu margem para uma recuperação do bitcoin, descartando novas quedas. Para Hayes, o momento em que a criptomoeda atingiu US$ 74,5 mil foi, na prática, o preço mínimo atingido no movimento de queda.

O milionário acredita que o momento atual, de alta volatilidade no mercado devido a uma mudança no próprio sistema monetário internacional, vai obrigar o Departamento do Tesouro a agir. E a tendência é que ele injete mais liquidez na economia para evitar uma recessão.

O cenário beneficiaria diretamente o bitcoin, já que os investidores terão mais recursos e, portanto, estarão dispostos a investir em ativos mais arriscados. Hayes acredita que essa injeção de liquidez não será feita pelo Federal Reserve, mas sim por meio da recompra de títulos do Tesouro vendidos e emissão de novos.

Futuro do preço do bitcoin

Além disso, ele pontua que os anúncios de Trump, e a forma adotada, deixaram muitos investidores com medo, criando um desejo de reduzir a exposição à economia norte-americana. O sentimento, diz Hayes, é "antiestablishment", o que tende a favorecer ativos alternativos.

"Fisicamente, esse ativo é o ouro. Digitalmente, é o bitcoin", diz. Para Hayes, a criptomoeda deve abandonar a sua correlação com as ações de tecnologia e se consolidar como um ouro digital, disparando nos próximos meses.

O milionário apontou ainda que, se o bitcoin saltar para US$ 110 mil e firmar uma nova máxima histórica, a tendência é que ele intensifique a alta até os US$ 200 mil. No processo, outras criptomoedas também devem ser impulsionadas pela entrada de liquidez no mercado.

Hayes revelou que investiu na criptomoeda durante o último momento de queda e, agora, espera uma nova disparada. "Como vocês podem imaginar, eu estou bastante otimista", resumiu o investidor.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok