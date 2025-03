Investidor milionário que acertou queda do bitcoin agora espera nova alta da criptomoeda

O investidor milionário Arthur Hayes chamou a atenção do mercado neste início de 2025 após acertar a projeção de que o bitcoin reverteria seu movimento de alta e passaria a cair até atingir um preço abaixo de US$ 80 mil. Agora, porém, ele acredita que a criptomoeda deve voltar a subir.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira, 20, Hayes afirmou que decisões de juros recentes pelos bancos centrais do Japão e dos Estados Unidos abriram espaço para uma nova alta da criptomoeda. Por isso, ele acredita que o preço de US$ 77 mil foi o "fundo" do ativo.

O termo é usado no mercado para se referir a um preço mínimo atingido pelo ativo em um movimento de queda, indicando que o ativo não cairá para níveis abaixo dele. Hayes acredita que o bitcoin ainda pode ter alguma lateralidade no curto prazo, mas o cenário agora é mais positivo.

Ele destacou que a decisão do Banco do Japão de manter a taxa de juros do país e o indicativo do Federal Reserve de que pretende realizar dois cortes na taxa de juros do Estados Unidos neste ano criam um ambiente de menor pessimismo para investidores. E as criptomoedas estariam entre as maiores beneficiadas.

Hayes avalia ainda que o melhor cenário para que o bitcoin iniciasse uma alta mais intensa seria a retomada do chamado "quantitative easing" pelo Federal Reserve, algo que ainda não foi anunciado pela autarquia. A estratégia aumenta a liquidez no mercado, beneficiando diversos investimentos.

O investidor disse que a queda das criptomoedas pode não ter acabado ainda, mas os ativos provavelmente não baterão novos preços mínimos em 2025. "A tendência agora mudou para um sinal mais otimista, de alta", resumiu o investidor em sua publicação.

A mudança de posição de Hayes ocorre na mesma semana em que Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, decidiu ir na direção oposta e afirmar que o ciclo de alta das criptomoedas teria chegado ao fim e que a tendência seria que o bitcoin caísse ainda mais.

Entretanto, a projeção de Ju foi compartilhada antes da reunião do Federal Reserve. O mercado de criptomoedas respondeu de forma positiva ao encontro e às declarações do presidente da autarquia, Jerome Powell, indicando uma postura mais otimista para o setor.

