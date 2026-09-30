Bitcoin vira para alta após dados positivos da economia dos EUA

O bitcoin passou a operar em leve alta nesta quarta-feira, 30, impulsionado por indicadores positivos da economia dos Estados Unidos.

Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 2,2% no segundo trimestre, acima do 1,5% esperado pelos economistas, o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou 0,3% em agosto, abaixo da expectativa mediana de 0,4%.

Os números diminuem as preocupações dos investidores com a possibilidade de que o Federal Reserve (Fed) tenha que subir muito os juros na maior economia do mundo para conter a inflação. Na plataforma de mercados preditivos, Polymarket, as apostas de que o Fed irá manter a taxa de juros no patamar atual em outubro subiram de 31% para 66%, ao passo que a chance de um aumento de 0,25 ponto percentual caiu de 69% para 35%.

Às 10h39 (horário de Brasília) o bitcoin tem leve alta de 0,3% em um período de 24 horas, cotado a US$ 84.498. Na mínima do dia, o BTC chegou a ser negociado a US$ 82.975.

Em relatório, a Binance Research afirma que os sinais técnicos e o fluxo de capital para os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin sustentam a hipótese de uma reversão de tendência. Ou seja, a criptomoeda teria entrado em uma tendência de alta mais longa e pode buscar alvos acima do patamar atual.

"Em 8 de setembro, a média móvel de 50 dias cruzou acima da média de 200 dias, formando a chamada 'golden cross' depois de permanecer abaixo dela por 293 dias. Em 20 de setembro, o ativo alcançou US$ 81.159, registrando seu primeiro fechamento semanal acima da média móvel de 50 semanas desde novembro de 2025", diz a Binance.

Gráfico do bitcoin em 30 de setembro de 2026

Os dois movimentos, na opinião dos analistas da exchange, reforçam a tese de recuperação. O principal teste, agora, será acompanhar se a demanda compradora consegue se manter apesar do nível elevado do rendimento dos títulos de Tesouro dos EUA.

Na véspera, os treasuries com vencimento em 10 anos chegaram a 5,25% ao ano, no maior patamar desde 2007. Hoje, o retorno cai para 5,24%.

ETFs de BTC têm 9º pregão positivo seguido

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 66,2 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Foi o nono pregão consecutivo com entrada de capital nesse tipo de fundo.

Os maiores alvos do fluxo comprador foram o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 51,1 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o ARKB, da Ark Invest, com US$ 33,2 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 2,8 milhões, interrompendo uma sequência de sete dias de entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 69 para os 70 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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