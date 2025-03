Ciclo de alta do bitcoin acabou e próximos meses serão de queda, diz CEO da Cryptoquant

Ki Young Ju, CEO da empresa de análises CryptoQuant, afirmou na última segunda-feira, 17, que o ciclo de alta do bitcoin "acabou". E o executivo foi além, projetando que os próximos seis a 12 meses serão marcados por um cenário de queda ou lateralidade no preço da criptomoeda.

O executivo compartilhou as projeções para o futuro do ativo em uma publicação no X, antigo Twitter. Ele comparou o momento atual da criptomoeda com outros ciclos de valorização e queda do ativo, indicando que o momento atual representaria um fim da alta iniciada em 2024.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Levando os outros ciclos como referência, a tendência é de que o bitcoin alterne durante meses situações de queda de preço ou de lateralidade, sem grandes variações. Ju disse que a projeção leva em conta os "sinais cíclicos" da criptomoeda que historicamente se repetem nesses cenários.

Em entrevista ao site CoinDesk, o CEO da CryptoQuant explicou que sua projeção leva em conta a falta de expansão da liquidez no mercado de criptomoedas. Para ele, a falta de entrada de novo capital indica uma demanda reduzida por ativos digitais, o que resulta na queda.

Ele citou como exemplo a sequência de três semanas consecutivas de saques no ETF de bitcoin da BlackRock, o maior do segmento. Além disso, o executivo destacou que a oferta de bitcoins em corretoras está extremamente baixa, potencializando ainda mais movimentos de alta ou, como nesse caso, de queda.

"Todas as métricas em blockchain estão sinalizando que agora estamos em um ciclo de queda. Com a nova liquidez potencial secando, os grandes investidores mais novos estão vendendo os seus bitcoins a preços mais baixos", pontuou Ju.

O comentário do CEO da CryptoQuant indica que a reversão dessa tendência de queda dependeria de novos eventos que estimulassem investidores a retornar para o bitcoin e realizar novos investimentos, expandindo a liquidez do ativo e compensando o movimento atual de venda.

Para especialistas, esses potenciais catalisadores devem vir da economia dos Estados Unidos. Se a tendência de recessão diminuir ou se o Federal Reserve indicar que fará mais cortes de juros, a aversão ao risco entre investidores pode reduzir, abrindo margem para mais investimentos em criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok